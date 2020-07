Solidarność z akcją "Obrońmy wolne niedziele". Związek zachęca, aby pójść na wybory

fot. za solidarnosc.org.pl/

12 lipca rozstrzygnie się czy zdołamy obronić wolne niedziele w handlu i emerytury, czy będziemy mieli realne szanse na to, aby w najbliższych latach skutecznie walczyć o lepsze warunki pracy i płacy. Jeśli zostaniemy w domu i nie pójdziemy na wybory, ta szansa zostanie bezpowrotnie zaprzepaszczona - piszą przedstawiciele związku NSZZ Solidarność Dariusz Paczuski i Alfred Bujara.

Alfred Bujara w specjalnym filmie zwraca się do pracowników handlu. Mówi: Uratujmy wolne niedziele, dzisiaj są one zagrożone. Badania pokazują, że 70 proc. Polaków popiera wolnie niedziele. I cieszymy się, że ta inicjatywa ma zrozumienie w społeczeństwie. Niestety nie ma ona zrozumienia w partiach opozycyjnych. Platforma Obywatelska zgłosiła projekt do sejmu, w którym chce nam zabrać wolne niedziele.