Solidarność z Loterią Przyjemności

Marka Solidarność wystartowała z ogólnopolską Loterią Przyjemności, w której do wygrania jest ponad tysiąc przyjemnych nagród. Kupując praliny Śliwka Nałęczowska, Złoty Orzech i Złota Wiśnia, można zdobyć vouchery na podróże marzeń i do sklepu islodycze.pl. Zgłoszenia są przyjmowane do 28 listopada br.