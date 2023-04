Sonia Bohosiewicz ambasadorką prostych zakupów w Aldi

Aldi stawia na proste zakupy

W dobie nieustannego pośpiechu, natłoku informacji i technologii, zakupy są jednym z wielu punktów na naszej codziennej liście zadań. Klienci oczekują prostych i wygodnych zakupów oraz pewności, że produkty, po które sięgają mają najwyższą jakość przy możliwie najniższej cenie. Dlatego w ALDI stawiamy na prostotę. Dotyczy to całego procesu – od wyselekcjonowania asortymentu, ekspozycji na półkach sklepowych po unikatowe doświadczenie zakupowe, na które wpływają szerokie alejki, czytelna nawigacja oraz proste mechanizmy promocyjne, takie jak w ALDI właśnie - promocje, które obowiązują zawsze od pierwszej sztuki. Nowa kampania z ambasadorką marki Sonią Bohosiewicz to opowieść właśnie o prostocie zakupów, którymi charakteryzuje się ALDI - mówi Agnieszka Barańska, dyrektor obszaru marketingu i komunikacji ALDI.

Sonia Bohosiewicz w kampanii Aldi, fot. mat. pras.

Sonia Bohosiewicz ponownie w kampanii Aldi

Koncepcja kreatywna kampanii bazuje na kontrastach. Nawiązuje do rozbudowanych i skomplikowanych planów filmowych, na których zawodowo na co dzień przebywa aktorka i ambasadorka marki Sonia Bohosiewicz. Po godzinach jednak gwiazda tak samo, jak każdy z nas oczekuje prostych i przyjemnych zakupów. Każdy z 30’ sekundowych spotów rozpoczyna się efektowną i okraszoną specjalnymi efektami sceną filmową – na przykład w starożytnym Egipcie. Skomplikowana akcja zostaje jednak zatrzymana przez Sonię Bohosiewicz, tak by wybrzmiał najważniejszy przekaz – prostej reklamy, takiej jak proste są zakupy w ALDI. W szybkiej zmianie ujęcia ambasadorka pojawia się w sklepie ALDI, prezentując jego zalety oraz wyjątkowość marek własnych. W najnowszej reklamie dyskonter przypomina o tym, że jakości i cenom produktów w ALDI można ufać, a dzięki marce można zrealizować wszystkie swoje potrzeby zakupowe.

Warto przypomnieć, że Sonia Bohosiewicz z marką ALDI była już związana w 2019 roku, współpracując przy kampanii Wielkiego Testu Produktów ALDI. Wówczas wspólnie z klientami testowała produkty marek własnych. Jej wybór na ambasadora marki przy tegorocznej odsłonie kampanii jest naturalną konsekwencją wcześniejszych działań.

ALDI w Polsce posiada 259 sklepów i zatrudnia ponad 4000 pracowników. ALDI Polska jest częścią Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord – jednego z wiodących międzynarodowych detalistów. Spółka oferuje klientom w dziewięciu krajach europejskich wysokiej jakości produkty w najniższej możliwej cenie. Kluczem do sukcesu Grupy ALDI Nord jest zespół ponad 86 000 pracowników zatrudnionych w Belgii, Danii, Francji, Niemczech, Luksemburgu, Niderlandach, Polsce, Portugalii i Hiszpanii.