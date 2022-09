Soplica promuje małpki w kampanii Spotkanie niech się stanie

Na potrzeby aktywacji konsumenckich i komunikacji w digitalu, hasło będzie rozwijane kontekstowo, co pozwoli na kreatywną zabawę, dowolne rozszerzanie definicji spotkania i odkrywanie nowych obszarów dla marki.

Komunikacja marki odbywa się głównie w mediach społecznościowych oraz w kanałach off i on trade. Nowa kampania składa się z głównego filmu i serii krótszych filmików, które odkrywają nowe obszary marki, co pozwala na zaadresowanie całorocznych potrzeb komunikacyjnych - z podziałem na sezonowość i zależnie od kontekstu.

Za koncept strategiczny platformy oraz ideę kreatywną kampanii, a także nadzór nad produkcją odpowiada agencja OS3, natomiast za produkcję odpowiedzialne było studio Graffiti Films. Spoty wyreżyserował Łukasz Zabłocki.

Nową platformę komunikacyjną można zobaczyć na oficjalnym profilu marki https://www.facebook.com/antek.soplica.