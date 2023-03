Sowa i chomik pokażą mieszkańcom Warszawy, jak oszczędzać i dobrze się bawić w Blue City

Od kilku dni mieszkańcy Warszawy mogą zobaczyć na bilbordach i w social mediach rysunkowe postacie chomika i sowy, które w formie dialogów i komentarzy opowiadają o sklepach, usługach, rozrywce i wydarzeniach w Blue City.

Cechy tych zwierząt dopasowano do cech dzisiejszych konsumentów. Niektórym bliżej do chomika, który jest impulsywny, ekstrawertyczny, kocha drobne przyjemności, lubi zakupy, a decyzje co „włożyć do koszyka” podejmuje szybko i pod wpływem emocji. Inni klienci centrów handlowych są jak sowa - rozsądni i racjonalni. Liczą się z pieniędzmi, planują wydatki, polują na okazje i różnego rodzaju promocje.

W odpowiedzi na oczekiwania klientów w Blue City pojawiły się atrakcyjne koncepty EDLP i off-price. U nas można oszczędzać, ale również dobrze się bawić – mówi Yoram Reshef, wiceprezes Blue City sp. z o.o.

- W żadnej innej galerii nie ma takiej sali zabaw Inca Play, parku rozrywki TEPfactor, tak dużego i świetnie wyposażonego klubu fitness FIT/One, czy kina Helios z kilkoma salami Dream – wylicza Yoram Reshef: - Pogorszenie sytuacji ekonomicznej klientów zobowiązuje nas do zapewnienia im dobrych doświadczeń podczas zakupów, ale i atrakcyjnych sposobów spędzania czasu.

Postacie chomika i sowy narysował specjalnie dla Blue City Piotr Sokołowski, znany grafik, ilustrator książek i gier, który jest autorem m.in. okładki i ilustracji do najnowszej książki Zygmunta Miłoszewskiego „Hydropolis” (książka w tym roku była nominowana do nagród EMPIKu), serii książek Jakuba Ćwieka „Grimm City” i „Kłamca” oraz trylogii „Żelazny Kruk” Rafała Dębskiego.