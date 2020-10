Spada ilość i wartość kredytów zaciąganych przez małe firmy. Handel wśród liderów spadku

W sierpniu 2020 r., w porównaniu do sierpnia 2019 r., banki udzieliły dużo mniej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym (-34,8%), jak i wartościowym (-31,9%) – wynika z danych Biura Informacji Kredytowej.

W ujęciu liczbowym banki przyznały o (-42,1%) mniej kredytów w rachunku bieżącym, o (-30,6%) mniej kredytów obrotowych oraz o (-15,8%) inwestycyjnych. Spadła także wartość udzielonych w sierpniu 2020 r. kredytów inwestycyjnych o (-40,2%), kredytów w rachunku bieżącym (-30,4%) oraz obrotowych (-27,4%). W ośmiu pierwszych miesiącach 2020 r. banki udzieliły łącznie 86,8 tys. kredytów mikroprzedsiębiorcom (-32,9%) na łączną kwotę 11,142 mld zł (-30,7%), w tym: 5,9 tys. kredytów inwestycyjnych (-30,5%) na kwotę 1,765 mld zł (-41,1%), 30,4 tys. kredytów obrotowych (-31,3%) na kwotę 4,789 mld zł (-25,7%) oraz 24,1 tys. (-35,1%) kredytów w rachunku bieżącym na kwotę 2,997 mld zł (-27,3%).

Na 9,7 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w sierpniu br., 4,6 tys. zaciągnęły firmy usługowe (47,4%) i 2,5 tys. handlowe (25,7%). Łącznie więc ponad 73% udzielonych w sierpniu kredytów przypada na te sektory.

Z łącznej kwoty 1,21 mld zł, banki udzieliły 494 mln zł (40,8%) kredytów firmom z sektora usług oraz 355 mln zł (29,3%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów to 70,1% łącznej wartości udzielonych kredytów w sierpniu 2020 r.

W okresie styczeń – sierpień 2020 r. najwyższe spadki liczby udzielonych kredytów dotyczyły finansowania usług (-34,5%) oraz produkcji (-34,2%) i handlu (-32,6%). W ujęciu wartościowym w okresie pierwszych ośmiu miesięcy 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. najwyższa ujemna dynamika dotyczyła kredytów mikroprzedsiębiorców z sektora produkcyjnego (-37,7%).

Przeczytaj także: Rząd podniesie próg dla estońskiego CIT do 100 mln zł

- Po lipcowych wzrostach, w porównaniu do czerwca, nie ma już śladu. Symptomy wzrostu akcji kredytowej były więc przedwczesne. W sierpniu w stosunku do lipca (m/m) we wszystkich sektorach odnotowaliśmy wysokie spadki. W ujęciu liczbowym najwyższe spadki dotyczyły kredytów udzielanych firmom z sektora handlu (-10,2%) – czytamy w newsletterze kredytowym BIK.