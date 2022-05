Spadki na rynku piwa. Branża może nie wytrzymać kolejnej podwyżki akcyzy

Sprzedaż piwa w I kwartale br. spadła o ok. 4 proc. w ujęciu ilościowym rok do roku. Podwyżki podatku akcyzowego, presja rosnących koszów, coraz wyższa inflacja i negatywne nastroje konsumentów, to główne czynniki sprawiające, że piwowarzy mają coraz mniej powodów do optymizmu.