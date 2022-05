Spadki w Auchan. Skutek bojkotu?

Z danych Pan Paaragon wynika, że największy regres w zakupach użytkowników widoczny był w sieci Auchan. W ciągu dwóch tygodni zainteresowanie produktami z tego hipermarketu zmalało niemal o połowę. W sieci sklepów Decathlon spadki nie były aż tak spektakularne jak w przypadku Auchan. Niespodzianką okazał się praktyczny brak działań Polaków w stosunku do sieci sklepów budowlanych Leroy Merlin.

Zakupy w Decathlon wróciły na stare tory

– Z paragonów wprowadzonych do naszej aplikacji wynika, że na początku kwietnia widoczny był spadek aktywności zakupowej Polaków w sieci sklepów Decathlon. Najmniejsza sprzedaż odnotowana została 16 kwietnia, czyli w Wielką Sobotę. Naturalnym jest, że w dzień przed Wielkanocą zakup rzeczy sportowych i turystycznych schodzi na drugi plan, czego nie powinno się wiązać z bojkotem – komentuje Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon. – Warto jednak zauważyć, że już pod koniec kwietnia polscy konsumenci chętniej ruszyli na zakupy do sklepów Decathlon. 30 kwietnia sprzedaż produktów tej sieci osiągnęła nawet lepszy wynik niż w sobotę przed nawoływaniem w Polsce do bojkotu. Może to oznaczać, że Polacy puścili w niepamięć politykę tej firmy w stosunku do chęci kontynuowania swojej działalności na terenie Rosji. Z pewnością jest to też efekt rozpoczynającego się już sezonu biwakowego oraz wyjazdów majowych – dodaje.

Polacy przeciwko polityce firmy Leroy Merlin i Auchan?

Odwrotna sytuacja przedstawia się w sklepach budowlanych sieci Leroy Merlin. W tym przypadku od 9 kwietnia zauważalny jest spadek aktywności zakupowej polskich konsumentów o około 13 proc. w porównaniu do soboty z 12 marca. Może to oznaczać, że Polacy zmienili swój stosunek do tej firmy i wdrożyli w życie działania bojkotujące ten sklep.

– Podobnie jak w poprzednim badaniu największy regres w zakupach użytkowników widać w sklepach Auchan. Porównując dane z soboty z 12 marca do ostatniej soboty kwietnia widać spadek zainteresowania zakupami w tej sieci aż o 51 proc. – wyjaśnia Antonina Grzelak z aplikacji zakupowej PanParagon.

Warto jednak zauważyć, że w przypadku tej sieci widać delikatny wzrost zakupów w okolicach świąt wielkanocnych, jednak nadal aktywność ta jest mniejsza o 34 proc. w porównaniu z sobotą poprzedzającą działania nawołujące do bojkotu w Polsce.