W ubiegłym roku wolumen czystego alkoholu sprzedawanego w postaci piwa zmniejszył się aż o 1,6 proc. w porównaniu z rokiem 2018 - wynika z analizy Nielsena podsumowującej rynek piwa w Polsce - podają wirtualnemedia.pl

Spadkowy trend zawartości czystego alkoholu w piwie wynika z kilku czynników - twierdzą eksperci Nielsena. Wynika to ze zmiany upodobań konsumentów, którzy odchodzą od piw mocnych (o zawartości alkoholu powyżej 6,1%) na rzecz bezalkoholowych odpowiedników ulubionych marek czy radlerów o zawartości alkoholu ok. 2 proc. Sprzedaż piw mocnych w 2019 roku spadła o 3,9 proc. proc. w porównaniu z rokiem 2018. Stanowią one tylko 7,6 proc. wolumenu wszystkich marek piwa. Wolumen pozostałych piw alkoholowych spadł o 1,9 proc.

