SPAR: 150 zł wydane na zakupy to szansa na tańsze szklanki Villeroy&Boch

W 2021 roku na podobnych zasadach można było skompletować klasyczną zastawę stołową oraz sztućce ze stali nierdzewnej z kolekcji vivo Villeroy&Boch. Za każde wydane 30 zł można otrzymać 1 znaczek. Zebranie 5 znaczków upoważnia do zakupu jednego produktu promocyjnego marki vivo Villeroy & Boch Group. Znaczki wydawane są do 08.05.2022 roku, a produkty ze zniżką można kupić do 22.05.2022 roku lub do wyczerpania zapasów.

- Akcja lojalnościowa vivo Villeroy&Boch była w naszych sklepach w ubiegłym roku hitem – nie nadążaliśmy dostarczać kolejnych zestawów, a produkty skończyły się znacznie przed terminem kampanii – podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu sieci SPAR w Polsce.

W ostatnim czasie sieć Spar Polska została skrytykowana za kampanię "Klient nasz pan". Pracownicy uważali, że uderza w ich godność

- Kampania pokazuje, że podejmujemy wiele działań, aby spełnić oczekiwania klientów w zakresie jakości produktów, świeżości i obsługi klienta - tłumaczy Trevor Blunden, dyrektor handlowy sieci. - Jest to nasze świadome i zdecydowane działanie – bardzo pozytywnie odebranie przez klientów, dla których jakość, szeroki wybór produktów i atmosfera zakupów są tak samo ważna jak atrakcyjne ceny. Zdecydowanie nie zgadzamy się z tym, że kampania uwłacza komukolwiek. Naszym celem jest, aby klient poczuł się u nas w sklepie jak najlepiej, dbamy o obsługę i komfort wszystkich klientów – również tych, którzy są kasjerami z innych sieci - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Trevor Blunden, Dyrektor Handlowy Sieć Spar.

