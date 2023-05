SPAR Express z ofertą dla zabieganych. Dania gotowe na stacjach AVIA

Przekąski Fresh to go at SPAR na stacjach AVIA

Fresh to go at SPAR to napoje oraz szybkie w przygotowaniu dania gotowe z dobrym składem, m.in. sałatki, tortille, pierogi, gołąbki, kopytka, zupy czy placki ziemniaczane. Klient stacji może zabrać ze sobą danie Fresh to go at SPAR na wynos lub na wybranych stacjach skorzystać z opcji odgrzania go na miejscu w strefie bistro.

Soki oraz dania gotowe Fresh to go at SPAR świetnie wpisują się w model biznesowy sklepów funkcjonujących przy stacjach paliw. Klient stacji często żyje w pośpiechu, jest w drodze – co oznacza, że nie ma czasu na gotowanie, a chce dobrze się odżywiać. Widzimy ogromny potencjał sprzedażowy dla Fresh to go na stacjach paliw i cieszymy się z zacieśnienia współpracy z siecią AVIA – mówi Wayne Hodson, prezes zarządu sieci SPAR w Polsce.

SPAR i AVIA rozwijają współpracę

Nasza współpraca z siecią SPAR doskonale się rozwija, dlatego cieszymy się, że możemy wprowadzić na nasze stacje AVIA kolejne produkty wychodzące naprzeciw oczekiwaniom klientów, tym razem marki własnej naszego partnera. Jesteśmy przekonani, że wpłynie to na wzrost atrakcyjności naszych stacji na tle konkurencji – mówi Robert Nowek, dyrektor zarządzający siecią AVIA w Polsce i w Ukrainie, Grupa Unimot.

FRESH TO GO AT SPAR, fot. mat. pras.

Fresh to go at SPAR od polskich producentów

Cała oferta dań Fresh to go at SPAR produkowana jest w Polsce przez polskie przedsiębiorstwa, w tym m.in. w zakładzie Kuchnia Polki, który jest częścią SPAR Group. Produkty oferowane są w konkurencyjnych cenach. To doskonała alternatywa dla drogiego jedzenia z restauracji.

Wszystkie stacje paliw AVIA ze sklepami SPAR Express zapewniają klientom strefę relaksu w koncepcie Eat&Go z miejscem do jedzenia, picia i odpoczynku.