SPAR głównym partnerem Drużynowych Mistrzostw Europy w Lekkoatletyce, fot. materiały prasowe

Marka SPAR jest głównym partnerem Drużynowych Mistrzostw Europy w lekkoatletyce, które mają miejsce na Śląsku w dniach 29–30 maja 2021 roku.

To kluczowe wydarzenie gromadzi osiem najlepszych europejskich drużyn lekkoatletycznych, które rywalizują w Superlidze. SPAR jest sponsorem Mistrzostw Europy w lekkoatletyce nieprzerwanie od 1996 roku.

Polska będzie bronić tytułu w rywalizacji z drużynami z Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Ukrainy, Hiszpanii i Portugalii.

Stadion Śląski będzie otwarty dla publiczności – co oznacza, że Drużynowe Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce Superliga zostaną rozegrane z udziałem kibiców. Zgodnie z obowiązującym planem bezpieczeństwa i higieny na żywo będzie mogło uczestniczyć 7600 widzów. Ponadto organizatorów wydarzenia będzie wspierać około 350 wolontariuszy.

Transmisja z wydarzenia będzie dostępna na antenie TVP Sport 29 maja w godzinach 15.30-19.15 oraz 30 maja w godzinach 13.00-16.15.

Pierwsza, druga i trzecia Liga Drużynowych Mistrzostw Europy w lekkoatletyce odbędzie się w weekend 19-20 czerwca 2021 roku.

“Jako główny sponsor od 1996 roku SPAR wspiera europejskie mistrzostwa w lekkoatletyce, promując zdrowy styl życia. To długoterminowe wsparcie sportowców z 50 federacji w Europie odzwierciedla etos SPAR, polegający na współpracy dla wspólnych korzyści. Pasja, jaką sportowcy pokazują widzom przejawia się we wszystkich ich osiągnięciach. Ten rodzaj wiary we współpracę jest również widoczny w całej globalnej rodzinie SPAR” – podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu Wasz Sklep SPAR.

W 2021 roku SPAR był głównym sponsorem Halowych Mistrzostw Europy w lekkoatletyce w Toruniu, które miały miejsce w dniach 5-7 marca. Wzięło w nich udział ponad 550 sportowców z 48 krajów.