SPAR: Niektóre placówki przejęte po Piotrze i Pawle zostały wytypowane do zamknięcia

- Chcemy być blisko lokalnych mieszkańców, z którymi współpracujemy i to jest powód, dla którego centra handlowe nie są kluczową częścią naszej strategii. Oczywiście, cały czas jesteśmy w posiadaniu sklepów w galeriach handlowych, które bardzo dobrze wtopiły się w codzienne życie mieszkańców. Trzeba jednak przyznać, że obecna sytuacja najbardziej wpływa na sklepy zlokalizowane w centrach handlowych. Odbudowanie bazy klientów jest niezwykle trudne, ponieważ konsumenci bardzo szybko zmieniają swoje nawyki zakupowe i nie chcą ich ponownie rewidować. Centra handlowe nigdy nie będą już takie same i będą musiały nieustannie wprowadzać innowacje, aby wyprzedzić swoich konkurentów. Pandemia zmieniła sposób, w jaki ludzie robią zakupy, z kim i kiedy je robią – a galerie handlowe będą musiały dostosować się do tych zmian - dodaje Tomasz Syller.

ciekawy 2021-05-06 18:53:00 Jak zostały wytypowane do zamknięcia to po co przechodziły rebranding na Spar? Czemu portal dlahandlu nie zada kilka pytań tylko publikuje czysty PR przekaz?

Kłamca 2021-05-06 18:39:17 Czy temu Panu ktoś wierzy w to co on mówi?