Spar ogłasza globalne partnerstwo z Too Good To Go

Spar International ogłosił partnerstwo z Too Good To Go, w ramach oba podmioty będą pracować na rzecz rozwiązania problemu marnotrawienia żywności.

Kupujący mogą korzystać z aplikacji Too Good To Go, aby skorzystać z ofert rabatowych na produkty oferowane w sklepach Spar, które w innym przypadku zostałyby zmarnowane.

Produkty nazwane w aplikacji „Magic Bags”, składają się głównie ze świeżych produktów spożywczych, w tym warzyw, owoców, nabiału, wypieków i innych produktów z asortymentu Spara.

Przeczytaj także: Spar najemcą Galerii Kościerskiej

W oświadczeniu Spar powiedział, że jego partnerstwo z Too Good To Go, w którym uczestniczy około 9000 sklepów, podkreśla podejście sprzedawcy detalicznego do wielu rozwiązań w zakresie redukcji odpadów w łańcuchu dostaw.