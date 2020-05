Spar otwiera supermarket w Zawierciu

9 maja br. Wasz Sklep SPAR otworzył kolejny sklep w miejscowości Zawiercie przy ul. Blanowskiej 50. Wielkość sali sprzedaży w sklepie wynosi 532 mkw. Do 7 marca w tym miejscy działa sklep Spiżarnia Nasz Polski Sklep.

Sklep oferuje warzywa i owoce, lady z wędlinami, mięsem, serami oraz produktami gotowymi do spożycia, wyrobami z regionu.

Wasz Sklep SPAR wprowadził w wybranych placówkach SPAR oraz wszystkich sklepach własnych Piotr i Paweł specjalne ulotki z listą zakupową dostępne dla klientów. Po uzupełnieniu zamówienia poza sklepem można zostawić ulotkę w przeznaczonym do tego miejscu – załoga sklepu skompletuje koszyk i zadzwoni do klienta, gdy zakupy będą gotowe do odebrania przy kasie, gdzie ten dokona za nie płatności. Sieć uruchomiła usługę SPAR Drive w sklepach SPAR oraz Piotr i Paweł. Klienci wybranych sklepów mogą od teraz odbierać zamówienia złożone przez Internet na parkingu. Po zaparkowaniu na dedykowanym miejscu parkingowym przed placówkami pracownik wstawi zakupy klienta wprost do jego bagażnika. Usługa została wdrożona łącznie w 11 miastach w Polsce w kwietniu. Sieć SPAR zakłada również uruchomienie usługi w maju w kolejnych 12 placówkach, w tym w 6 nowych miastach – jeśli formuła się przyjmie.