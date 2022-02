Spar powiększa magazyny. Na pierwszy ogień centrum w Czeladzi

Obecnie SPAR korzysta z powierzchni 8,8 tys. mkw., która jest przeznaczona na cele magazynowe, chłodnię, mroźnię oraz powierzchnię biurowo-socjalną.

Centrum logistyczne SPAR zostanie powiększone o 11,2 tys. mkw., z czego zdecydowana większość zostanie przeznaczona na magazyn, chłodnię i mroźnię. Powiększone o 250mkw. zostanie także nowoczesne biuro.

Realizacja tego etapu planowana jest na III kwartał 2022 roku.

- Obecnie mamy trzy magazyny: jeden z nich mieści się w okolicach Poznania, drugi w Czeladzi na Śląsku, mamy też trzeci magazyn w Gnatowicach koło Warszawy. W ciągu najbliższych trzech miesięcy zamierzamy nadal zwiększać efektywność dostaw i rozbudowywać zdolności logistyczne w każdej z tych lokalizacji. W miarę wzrostu sprzedaży będziemy sukcesywnie powiększać istniejące magazyny. Chcemy, aby coraz większa część obrotów sklepów SPAR pochodziła z naszej struktury logistyczno-zakupowej. Oceniam, że w perspektywie najbliższych pięciu lat trzy wspomniane magazyny nam w zupełności wystarczą oraz pozwolą skutecznie i efektywnie obsłużyć sklepy w każdej lokalizacji, które pozyskamy w ramach ekspansji w Polsce – od Zgorzelca po Suwałki i po Szczecin. Tym samym nie przewidujemy żadnych nowych magazynów w średnim okresie – podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu sieci SPAR w Polsce.

- Nasz park logistyczny w Czeladzi rozwija się bardzo dynamicznie. Cały czas mamy możliwość jego dalszej rozbudowy, a nową powierzchnię jesteśmy w stanie dostarczyć w zaledwie 7 miesięcy od momentu podpisania umowy. Rozwój współpracy z siecią SPAR jest potwierdzeniem wysokiej jakości przygotowanej oferty. Nowe obiekty przeznaczone dla naszego partnera biznesowego zostaną dopasowane do jego wysokich wymagań i potrzeb, związanych z dystrybucją produktów spożywczych. Dla najemców z tej branży kluczowy jest wysoki standard obiektów oraz doskonała lokalizacja, z dostępem do dobrej infrastruktury drogowej, zapewniającej szybką dystrybucję towarów. Dodatkowym atutem jest przystanek autobusowy zlokalizowany przy samym parku, co zapewnia łatwy dojazd pracownikom. Dużym udogodnieniem jest również znajdujące się w sąsiedztwie centrum handlowe M1 –powiedziała Agnieszka Góźdź, Dyrektor Sprzedaży w MLP Group S.A.

- Fundamentalnym czynnikiem wpływającym na sukces firm z branży handlu detalicznego jest wysoka efektywność dostaw. A tę osiągnąć można posiadając odpowiednio zlokalizowane i dopasowane do specyfiki sprzedawanych produktów przestrzenie magazynowe. Park logistyczny MLP w Czeladzi już od jakiegoś czasu stanowi doskonałą bazę zaopatrzeniową dla SPAR. Zarówno jego lokalizacja, dostępna infrastruktura drogowa, jak i zastosowane w magazynie rozwiązania technologiczne pozwolą naszemu klientowi w spełnieniu jego celów biznesowych. Bardzo cieszymy się, że to przy wsparciu JLL firma zdecydowała się na zwiększenie wynajmowanej w parku powierzchni – podkreśla Paulina Dziubińska, Senior Director w Dziale Wynajmu Powierzchni Magazynowych, JLL.