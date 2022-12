SPAR rozpoczyna świąteczne promocje produktów do wigilijnych i świątecznych potraw

W ramach kampanii SPAR „Mamy wszystkie składniki cudownych Świąt!” w promocyjnych cenach można kupić produkty do wigilijnych i świątecznych potraw.

Produkty do wigilijnych i świątecznych potraw

Wśród produktów do wigilijnych i świątecznych potraw znaleźć można: uszka pierogi i paszteciki, barszcz i zupę grzybową, śledzie w wielu odsłonach i wiele gatunków ryb, kapustę, grzyby, pomidory, suszone owoce, mak, bakalie, pierniki, mąkę, warzywa, owoce, w tym pomarańcze, a także mięsa i wędliny, przyprawy i dodatki, jak majonez, chrzan, ogórki konserwowe.

W promocji też nabyć sery, makarony, oleje i oliwy, sosy, mleko i nabiał, wodę, napoje i soki, herbaty i kawy, słodycze i bomboniery, a nawet świąteczne dekoracje, świece zapachowe, środki czystości i wyposażenie domu.

W świątecznym katalogu SPAR można znaleźć także ciekawe przepisy– np. na dorsza zapiekanego z cytryną i rozmarynem, słodkie ślimaczki z makiem, roladki schabowe ze śliwką, roladę szpinakową z łososiem, śledzie z cebulką jak za dawnych lat, a także korzenną kawę mrożoną.

Polskie produkty w promocyjnych cenach

Klienci w placówkach SPAR mogą kupić polskie produkty w promocyjnych cenach, a także wyroby pod marką własną SPAR, których asortyment jest wciąż rozwijany. Sieć dynamicznie rozwija się w całej Polsce i szuka kolejnych lokalizacji.

- W naszej najnowszej komunikacji świątecznej skupiamy się na emocjach towarzyszących nam w cudownym przedświątecznym i świątecznym okresie. Dla naszej sieci bardzo ważne jest wspólne przygotowywanie potraw, które w wielu przypadkach jest jednym z ważniejszych elementów świąt. W sklepach sieci SPAR zakupy świąteczne zrobimy komfortowo i kompleksowo, bo w jednym miejscu. Nasza kampania widoczna będzie w sklepach, w TV, naszych social mediach, na stronie internetowej oraz usłyszymy ją w radiu – mówi Wayne Hodson, prezes zarządu sieci SPAR w Polsce.

Fresh to go i produkty bezglutenowe

SPAR prowadzi także kolejną akcję lojalnościową – tym razem klienci mogą nabyć zestawy profesjonalnych noży marki Boretti ze zniżką nawet do 84%. Znaczki otrzymuje się za każde wydane 20 zł, a produkty w promocji można kupować do 7 stycznia 2023 roku lub do wyczerpania zapasów. Wystarczy zebrać 5 znaczków, aby móc kupić wybrany nóż z wysokim rabatem.

SPAR cały czas rozwija swoją markę własną. Sieć wprowadziła świeże warzywa oraz dania gotowe i soki pod marką Fresh to go. Łącznie w ofercie jest ponad 600 indeksów marki własnej, a w planach jest rozszerzenie asortymentu do 1000 indeksów.

Dodatkowo ofertę marki własnej rozszerzyło 10 indeksów produktów bezglutenowych. Oferta obejmuje ciastka, biszkopty, makarony i mąki. Są to starannie wyselekcjonowane produkty w konkurencyjnych cenach.