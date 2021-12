SPAR rozpoczyna szeroką kampanię świąteczną

Klienci otrzymają specjalne, świąteczne gazetki i katalog pod hasłem „Smakuj Święta”. W atrakcyjnych cenach klienci kupią setki produktów na Święta – w tym cytrusy, barszcz, suszone grzyby i jabłka, bakalie, pierogi, wiele rodzajów śledzi i innych ryb do wyboru, a także sery i nabiał oraz szeroki asortyment wędlin i mięs. Promocja obejmuje także słodycze, napoje i specjalne oferty na różne rodzaje kawy.

Kampania świąteczna jest kontynuacją akcji pod hasłem „Klient nasz pan”. Jej celem jest promowanie sklepów SPAR nastawionych na jak najlepsze doznania zakupowe klienta.

SPAR wprowadził też innowacje w markach własnych – dostępna jest pełna gama produktów SPAR N°1 Value, najlepszych w swoich kategoriach po przystępnych cenach. Asortyment obejmuje około 100 indeksów. Wzrost udziału marki własnej SPAR w sprzedaży w Polsce przekracza rokrocznie 22%, również w roku 2021. SPAR w Polsce wprowadzi do oferty 70 ze 100 pozycji marki własnej SPAR N°1 Value jeszcze w tym roku. Obecnie SPAR Polska oferuje ponad 450 produktów pod własną marką, z czego 20% to produkty eksportowe – w tym wyjątkowe wina z RPA i Włoch.