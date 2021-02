SPAR rusza z kampanią promującą polskich dostawców

Fot. materiały prasowe

Sieć SPAR rozpoczyna kampanię „Kupuj polskie w SPAR. Wybierz jakość”, w której promuje wyroby polskich producentów w atrakcyjnych cenach. Klienci mogą skorzystać z promocji na polskie jabłka, sery żółte, warzywa i owoce, miód, wędliny, wyroby garmażeryjne i mleczne, kiszonki, pieczywo, bakalie, ryby, napoje oraz przekąski. Kampania „Kupuj polskie w SPAR. Wybierz jakość” ma na celu promocję polskich dostawców i budowanie patriotyzmu gospodarczego.

- Sieć SPAR to partnerstwo polskich, niezależnych detalistów. To oni budują polską gospodarkę i dają zatrudnienie. Zależy nam także na tym, by nasi klienci mieli bogaty wybór polskich produktów dobrej jakości. Doceniamy, że możemy wspólnie z naszymi partnerami budować silną pozycję na polskim rynku i dążyć do znakomitej współpracy. Bardzo duży nacisk kładziemy na regularne dostawy oraz kontrolę produktów świeżych. Dlatego owoce i warzywa pochodzą przede wszystkim od polskich producentów, a codzienne dostawy mięsa, wędlin czy pieczywa organizujemy od lokalnych dostawców – podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu Wasz Sklep SPAR.

W kampanii „Kupuj polskie w SPAR. Wybierz jakość” wzięli udział producenci, którzy przedstawili jak dbają o jakość swoich produktów lub produkują wyroby wyłącznie dla marki własnej SPAR. Polscy producenci wyrobów pod marką SPAR to najczęściej rodzinne firmy z wieloletnimi tradycjami.

Obecnie w portfolio marki własnej SPAR w Polsce jest ponad 200 produktów, w tym wiele indeksów z półki BIO i EKO. Do końca roku liczba produktów pod marką SPAR w Polsce zwiększy się do 600, z czego większość będzie produkowanych przez polskich dostawców.

Promocja produktów marki własnej SPAR w ramach kampanii „Kupuj polskie w SPAR. Wybierz jakość” obejmuje szeroki wybór pakowanych mięs i wędlin, mąki, pierogi, herbaty czy dżemy.