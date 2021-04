Spar rusza z własną marką ekonomiczną No.1

Na przełomie maja i czerwca SPAR wprowadzi produkty marki własnej ekonomicznej, fot. mat. pras.

– Na przełomie maja i czerwca br. wprowadzimy produkty marki własnej ekonomicznej – No.1. Będzie to segment przygotowywany dla kilku krajów europejskich w ramach wspólnych zakupów, z produkcją realizowaną głównie przez polskich producentów. Spar No.1 to wyroby w dobrej relacji jakości do ceny – gdzie jakość nie jest obniżona. Trzecim segmentem marki własnej są produkty Premium. Są to zatem wysokiej jakości produkty od polskich producentów lub pochodzące z importu niedostępne w Polsce – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Tomasz Waligórski, Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu, Wasz Sklep Spar.

Jak w czasie pandemii sprzedają się produkty premium? – Produkty premium są ważnym elementem naszej oferty – ale nie dominującym. Klienci lubią mieć szeroki wybór, który jest jednym z naszych atutów. Warto podkreślić, że jednym z naszych założeń jest oferowanie wyrobów wysokiej jakości w dobrych cenach – stąd nasz asortyment zawsze pozwala naszym klientom na wybór spośród wielu propozycji. Widzimy szczególne zainteresowanie produktami wysokiej jakości w kategoriach świeżych – jak warzywa, owoce, wędliny, sery – tłumaczy.

