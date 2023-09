SPAR szuka kupca na biznes w Polsce. Mają 212 sklepów, chcieli mieć 400

- Utrzymując pozytywne nastawienie do możliwości i perspektyw rozwoju handlu detalicznego na dynamicznym i rosnącym rynku w Polsce, zespół zarządzający i pracownicy SPAR będą nadal pracować zarówno nad wzrostem, jak i rozwojem działalności SPAR w Polsce. W celu zapewnienia dalszej obecności marki SPAR w Polsce, bezpieczeństwa kontrahentów, partnerów detalicznych oraz zespołu w Polsce, jak również utrzymania obecnego polskiego biznesu SPAR, The SPAR Group potwierdziła, że nadal będzie zapewniać wymagane wsparcie dla SPAR Polska do czasu sfinalizowania procesu znalezienia odpowiedniego i wiarygodnego inwestora - podała spółka w oświadczeniu.

SPAR w Polsce - zaczęło się od przejęcia Piotra i Pawła

Przypomnijmy: Początki Spar Group w Polsce to inwestycja w polską sieć Piotr i Paweł. Firma w swoim raporcie za 2019 r. przedstawiła nabytą sieć jako firmę rodzinną założoną w 1990 r. prowadzącą 66 supermarketów i jeden magazyn dystrybucyjny. Jak wyglądało przejęcie?

Fundusz Capital Partners na koniec września 2019 roku miał 2 354 472 akcji w spółce Grupa Piotr i Paweł o wartości 15,18 mln zł. 1 października 2019 roku Spar Group przejął od funduszu 80 proc. udziałów za 1 euro, pozostałe 20 proc. miały zostać przejęte w przyszłości przez innego, mniejszościowego inwestora. Firma zobowiązała się do udzielenia 40 mln euro kredytu, plus 20 mln euro kredytu na kapitał obrotowy. Sklepy Piotr i Paweł miały systematycznie zmieniać logo na SPAR. Pierwszy z nich ruszył pod koniec listopada 2019 r. w warszawskim centrum Blue City.

W październiku 2021 r. supermarket EUROSPAR po zmianie logo zaczął działać w warszawskim Centrum Handlowym Klif. Był to ostatni sklep Piotr i Paweł – tym samym rebranding przejętej sieci został zakończony.

W lutym 2019 r.. Spar International wypowiedział umowę masterfranczyzową firmie Bać-Pol na znak Spar. W lutym 2020 roku poinformowano, że Spar International, Spar Group i Spar Polska podpisały porozumienie dotyczące dalszego rozwoju marki Spar w naszym kraju. Spar Group stał się wyłącznym operatorem marki Spar na terenie Polski. W ramach porozumienia spółka Spar Polska potwierdziła, że spółki grupy kapitałowej Bać-Pol nie posiadają prawa do używania marki Spar w Polsce.

Kłopoty Spara, odpływ franczyzobiorców

Według ostatnich prognoz Grupy Spar, polski oddział osiągnie rentowność w 2024 roku.

16 listopada 2022 roku SPAR Group opublikowała wyniki za rok finansowy zakończony 30 września. Firma podała wtedy, że kluczowym obszarem zainteresowania sieci w roku 2022 jest rozwiązanie kwestii lojalności detalistów. Podjęto decyzje o rozwiązaniu umów z dużą grupą detalistów. 58 franczyzobiorców sieci SPAR z niskimi poziomami lojalności zakupowej opuściło firmę. - Utrata detalistów negatywnie wpłynęła na wzrost obrotów w drugiej połowie roku, ale mimo to SPAR Polska odnotował wzrost obrotów o 8,2% w lokalnej walucie - podkreślono. Detaliści odpowiadali za 11,7% obrotów SPAR Poland.

Firma podjęła też decyzję o zamknięciu warszawskiego centrum dystrybucyjnego. Magazyn nie jest używany od listopada 2022 r. Działalność magazynowa SPAR Polska koncentrowała się na dwóch obszarach. Centrum dystrybucyjne w Poznaniu obsługuje detalistów na północy kraju, a centrum dystrybucyjne w Czeladzi detalistów na południu kraju.

Ostatnio Spar mocno rozwijał współpracę z siecią stacji paliw AVIA. Działa tam 45 placówek z logo SPAR.

Co wiemy o SPAR Group

The SPAR Group Ltd. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu w RPA. W latach 60. firma stała się wyłącznym master franczyzodawcą SPAR w Republice Południowej Afryki. Obecnie The SPAR Group Ltd. działa również w 5 innych krajach afrykańskich, Irlandii, południowo-zachodniej Anglii, Szwajcarii i na Sri Lance.