SPAR, tak jak i Piotr i Paweł obsługiwany przez Frigo Logistics

Frigo Logistics, operator logistycznym produktów głęboko mrożonych obsługiwał sieć delikatesów Piotr i Paweł w zakresie magazynowania oraz dystrybucji. Od 20 lipca 2020 będzie prowadził dostawy do większości sklepów SPAR w kraju.

Dokonaliśmy zwiększenia ilości realizowanych dostaw, gwarantując jednocześnie dotrzymanie ich terminowości oraz poprawności realizowanych zamówień” – powiedział Kristof Verbruggen, prezes zarządu Frigo Logistics.

Pod logo SPAR działa ok. 215 sklepów. Przychód SPAR w Polsce na koniec marca 2020 r. wyniósł 964 mln ZAR czyli ok. 250 mln zł. Strata operacyjna wyniosła ok. 70 mln złotych, a strata przed opodatkowaniem – ok. 76 mln zł. Piotr i Paweł przed restrukturyzacją generował ok. 2 mld zł rocznie. Obecnie do sieci SPAR należy ponad ok. 217 placówek. Firma ma w planach posiadanie 400 sklepów w ciągu najbliższych czterech lat.