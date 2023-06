SPAR w letniej kampanii chce zachwycić markami własnymi

W kategoriach letnich sieć oferuje m.in. lody SPAR, soki SPAR, wody SPAR, lemoniady i soki Fresh to Go. Kampania będzie widoczna w sklepach, w gazetkach reklamowych, na bilbordach i w social mediach.

“Kampania wizerunkowa ‘Lato ze SPAR’ pokazuje, że w SPAR można kupić wszystko, co klienci najchętniej wybierają w ciepłe dni. Mamy szeroki wybór w produktach, które są najbardziej popularne w tym okresie. Klienci w placówkach SPAR mogą kupić polskie produkty w atrakcyjnych cenach, a także bardzo dobrej jakości wyroby pod marką własną SPAR, których asortyment jest wciąż rozwijany. W marce własnej mamy wiele produktów wg indywidualnie dopracowanych receptur – produkowanych przez sprawdzonych dostawców w Polsce. Sieć SPAR dynamicznie rozwija się w całym kraju – systematycznie szukamy też kolejnych lokalizacji” – podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu sieci SPAR w Polsce.

Marki własne SPAR

Ważnym aspektem konceptu biznesowego sieci SPAR są produkty marki własnej. W jej ofercie jest już ponad 600 indeksów, a w planach jest zwiększenie asortymentu do 1000 pozycji. Dzięki produktom SPAR klient otrzymuje szeroki wybór produktów codziennego użytku w najlepszej relacji ceny do jakości, natomiast partnerzy handlowi osiągają wysoką marżę i konkurencyjne ceny.

Ponadto produkty SPAR odpowiadają na potrzeby klientów, którzy żyją w pośpiechu, ale jednocześnie chcą dobrze się odżywiać, dlatego SPAR wprowadził w ubiegłym roku nową markę dań gotowych i napojów Fresh to go at SPAR. Ponadto, w trosce o szczególne potrzeby klientów SPAR, oferta marki własnej została rozszerzona o linię produktów bezglutenowych, w ramach której dostępne są ciastka, biszkopty, makarony i mąki. Linia ta już zyskała uznanie konsumentów, czego wyrazem jest wyróżnienie jej w prestiżowym plebiscycie.