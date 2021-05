SPAR z nowym dyrektorem handlowym. Zastąpi Tomasza Waligórskiego

fot. Trevor Blunden, SPAR w Polsce

Sieć SPAR od 4 maja 2021 roku ma nowego dyrektora handlowego – Trevora Blunden, od 32 lat związanego ze SPAR Group South Africa, który prowadził własny sklep SPAR w RPA przez 18 lat.



“Nowy dyrektor handlowy to realizacja naszej strategii dynamicznego rozwoju w Polsce. Zespół zarządzający jest obecnie bardzo silny – oparty na doświadczonych profesjonalistach zarówno z Polski, jak i z RPA. Ich atutem jest doskonała znajomość zasad i przewag konkurencyjnych sieci SPAR, co pozwoli na szybkie generowanie kolejnych efektów” – podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu Wasz Sklep SPAR.



Od 10 września 2020 roku dyrektorem handlowym sieci SPAR był Tomasz Waligórski, który odpowiadał za takie obszary jak: zakupy i jakość, marka własna SPAR, marketing, zarządzanie asortymentem i cenami oraz e-commerce. Teraz Trveor Blunden zastąpi Tomasza Waligórskiego, który jest także członkiem zarządu Wasz Sklep SPAR.

Przeczytaj także: EuroSpar zamknął się w Home Park Janki



“Stanowisko dyrektora handlowego w Polsce to kolejne, nowe wyzwanie w ramach sieci SPAR, z którą jestem silnie związany. Wiem, że polski rynek jest niezwykle dynamiczny i ma ogromny potencjał. To pozwoli mi na wdrożenie sprawdzonych rozwiązań z innych rynków, ale także poznawanie specyfiki i wyjątkowości sektora handlowego w Polsce. Jestem przekonany, że będę mógł pokazać ciekawe, nowe koncepty już w najbliższych tygodniach” – dodaje Trevor Blunden.





Przychód SPAR w Polsce na koniec marca 2020 r. wyniósł 964 mln ZAR czyli ok. 250 mln zł. Strata operacyjna wyniosła ok. 70 mln złotych, a strata przed opodatkowaniem – ok. 76 mln zł. Piotr i Paweł przed restrukturyzacją generował ok. 2 mld zł rocznie. Obecnie do sieci SPAR należy ponad ok. 230 placówek. Firma ma w planach posiadanie 400 sklepów w ciągu najbliższych czterech lat.