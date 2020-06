Specjal pomaga klubom sportowym

100 tys. zł dla sportowców z Północy przeznaczyła marka SPECJAL i zasiliła zbiórki pięciu klubów sportowych zorganizowane na portalu zrzutka.pl. Uruchomiła też kampanię „SPECJALna pomoc naszym”, w której zachęca do wsparcia akcji i dołożenia się do zrzutek.

Rozgrywki przerwane w związku z pandemią COVID19, brak wpływu z biletów i inne konsekwencje zamrożenia gospodarki, postawiły wiele klubów sportowych w trudnej sytuacji. Choć świat sportu powoli „wraca do życia”, to nadal determinacji wymaga od władz klubów i sportowców przygotowanie się do nowego sezonu.

- Kiedy pomoc dla naszego klubu jest szczególnie ważna, jesteśmy z naszymi drużynami. Dlatego odpowiedzieliśmy na ich apel na portalu zrzutka.pl, wpłacając po 20 tys. zł na każdy z pięciu klubów sportowych, które wspieramy na co dzień – mówi Barbara Rychel kierująca marką Specjal. - To dodatkowa kwota, wykraczająca poza kontrakty sponsorskie - dodaje.

Specjal piwo z północnej Polski, jest sponsorem klubów sportowych w trzech dyscyplinach: żużel - KS Toruń, GKM Grudziądz, GKŻ Wybrzeże Gdańsk, piłka nożna - Olimpia Elbląg i siatkówka mężczyzn - AZS Olsztyn. Marka z dumą wspiera swoich nie tylko w trudnych momentach. Jako sponsor sportu oraz wydarzeń kulturalnych, od lat towarzyszy działaniom kierowanym do lokalnych społeczności.

Teraz Specjal zainicjował również kampanię digitalową, której celem jest wsparcie klubów sportowych i zachęcenie kibiców do dorzucenia się do zbiórki na ulubioną drużynę. Kampania pod nazwą „SPECJALna pomoc naszym” kierowana jest do fanów sportu, dorosłych mieszkańców woj. pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. Formaty reklamowe przenoszą wprost do zbiórek poszczególnych klubów.

Kampania realizowana jest przez agencje: kreacja i social media – VMLY&R, działania PR- agencja ROOTS, planowanie i zakup mediów – Starcom.