Sphinx i Chłopskie Jadło w modelu combo we Wrocławiu

O ile w stolicy Dolnego Śląska działają jeszcze cztery inne restauracje Sphinx, to w przypadku Chłopskiego Jadła jest to jedyny lokal sieci w mieście. Otwarcie restauracji w tym miejscu to powrót po wielomiesięcznym lockdown branży gastronomicznej.

Powrót Chłopskiego Jadła

- Wracamy z Chłopskim Jadłem do Wrocławia na Plac Solny. Bardzo się cieszę, że po dłuższej nieobecności możemy znów zaprosić gości do naszej restauracji. Lokal przeszedł remont i pojawiła się duża zmiana, bo pod tym samym adresem uruchomiliśmy jednocześnie nowego Sphinxa. Działa on na parterze budynku i wewnętrznym piętrze, a Chłopskie Jadło powstało na poziomie -1 – mówi Mateusz Cacek, wiceprezes Sfinks Polska, spółki do której należą obie sieci restauracyjne.

Przeczytaj także: W Łodzi powstanie lokal w najwyższym całego punkcie miasta

Model combo

Restauracje zostały uruchomione w tzw. modelu combo. Oznacza to co najmniej dwa koncepty gastronomiczne działające po sąsiedzku, na różnych piętrach lub w przylegających salach, które dzielą zaplecze kuchenne. Łączna powierzchnia wrocławskiej restauracji to blisko 500 mkw. Przygotowano tu około 150 miejsc dla gości, z czego ponad 60 jest w części, w której powstał Sphinx. Z kolei sezonowy ogródek będzie wspólny. Podobny zestaw restauracji powstał niedawno w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu, gdzie koło siebie ruszyły Sphinx i Chłopskie Jadło.

- Taki sposób prowadzenia restauracji pozwala oszczędzać koszty, lepiej rozkładać w czasie pracę zespołu, zdobywać więcej zamówień w dostawie itd. Po przejściach restauratorów związanych z zamknięciami branży te argumenty mają bardzo duże znaczenie i spodziewamy się, że taki model działania będzie się upowszechniał w branży gastronomicznej. Obserwujemy taki trend zarówno po zainteresowaniu naszych franczyzobiorców, jak również po zgłoszeniach spływających od właścicieli restauracji działających do tej pory niezależnie – wyjaśnia wiceprezes Sfinksa.

Przeczytaj także: North Fish otworzył pierwszy lokal poza Polską

Sfinks Polska zarządza 128 lokalami gastronomicznymi na terenie Polski, w tym siecią 75 restauracji Sphinx (segment casual dining), 41 pubami Piwiarnia Warki (segment gastro pubów), 8 restauracjami Chłopskie Jadło (segment casual dining) oraz 4 lokalami pod szyldami: Meta Seta Galareta, WOOK (segment casual dining), Lepione & Pieczone (fast casual dining) i Levant. Spółka zarządza też 93 restauracjami wirtualnymi, których oferta dostępna jest są tylko w dowozie i obejmuje marki takie jak The Burgers, Och! PITA, Yolo Chicken, Levant Hummus & Falafel czy Da Mamma.