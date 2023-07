Społeczność Tik Toka zdecyduje jaki kosmetyki trafi na rynek

Przez trzy tygodnie uczestnicy będą wybierać swoje typy etykiet, zapachów oraz nazwy.

W pierwszym tygodniu marka na swoim kanale Tik Tok zaprezentuje 3 wizualizacje etykiet nowych linii kosmetycznych, z których uczestnicy wybiorą jeden wzór, który uzyska największą liczbę aktywności i sympatię.

W kolejnej odsłonie tiktokerzy wybiorą zapachy każdej linii produktowej. Ostatnim elementem zabawy będzie zaproponowanie nazwy poszczególnych produktów. OnlyBio wybierze najciekawsze prace, a laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. Do wygrania są cztery smartfony IPhone 14 Pro oraz zestawy kosmetyków. Laureatów będzie 120. Tyle osób znajdzie swój nick na opakowaniach kosmetyków w Rossmann.

- Podjęliśmy się tego wyzwania razem z naszym partnerem drogeriami Rossmann, w których będzie można od września zakupić tę limitowaną edycję kosmetyków. Widzimy bardzo duże zaangażowanie naszych obserwatorów, który bardzo często piszą do nas z propozycjami zapachów, czy konkretnych produktów. To między innymi skłoniło nas do oddania naszej limitowanej linii kosmetyków w ich ręce - mówi Joanna Wierzbicka dyrektor marketingu OnlyBio.life

Konkurs będzie promowany przez influencerów beauty oraz wspierany przez popularne serwisy internetowe. Cała akcja potrwa trzy tygodnie. Po wybraniu finalnych projektów, zostaną wyprodukowane właśnie te kosmetyki, które wybierze społeczność Tik Toka. Produkt będzie można kupić od września w drogeriach Rossmann w całej Polsce.