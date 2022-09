Społem sponsorem Polskiej Ligi Siatkówki: To okazja, by dotrzeć do młodszych konsumentów

Nowy sponsor Polskiej Ligi Siatkówki S.A. będzie widoczny w rozgrywkach PlusLigi, TAURON Ligi i TAURON 1. Ligi, a także pozostałych wydarzeń organizowanych przez PLS, czyli Superpucharu Polski Mężczyzn, Superpucharu Polski Kobiet, TAURON Pucharu Polski Mężczyzn i TAURON Pucharu Polski Kobiet oraz Grand Prix PLS.

- Jako prezes Krajowego Związku Rewizyjnego doceniam działania zrzeszonych spółdzielni w zakresie wspierania lokalnego sportu, sam jestem wiernym kibicem polskiej siatkówki i tenisa, nie mogłem przejść obojętnie obok propozycji nawiązania współpracy z Polską Ligą Siatkówki, a co za tym idzie nadarzającą się okazją do promowania marki „Społem Coop", w tak szerokim zakresie, jaki daje nam podpisana umowa – poinformował Ryszard Jaśkowski.

Społem: Chcemy dotrzeć do młodszych konsumentów

- Dzięki finansowemu wsparciu ponad 60 spółdzielni członkowskich możemy wykorzystać tą nadarzającą się okazję na promocję znaku „Społem" w środkach masowego przekazu. Od kilku lat intensywniej promujemy produkty marki „Społem" oraz samą markę w Internecie na FB, Instagramie czy YouTube. Wiemy, że informacje o „Społem" trafiają głównie do osób 45+. Chcemy to zmienić i zachowując komunikację do naszych wiernych konsumentów z pokolenia lat 60. i 70., pragniemy trafić do ich dzieci, czy wnuków. Naszym nowym celem jest przybliżenie marki „Społem" młodszemu pokoleniu. Obecnie siatkówka jest sportem któremu kibicują całe rodziny, można powiedzieć „narodowym". Jestem przekonany, że dzięki podjętej współpracy nasi klienci będą pozytywnie kojarzyć naszą markę, a nawet można powiedzieć, że część z nich dowie się, że „Społem Coop" funkcjonuje i jest w 100% polską firmą, prężnie działającą na rynku – dodaje prezes Jaśkowski.