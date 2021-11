Społem w Białymstoku otworzyło przy supermarkecie bar gastronomiczny

Ponad 30 osobowa załoga baru dba o świeżość, jakość i smaki serwowanych dań. W menu nie zabrakło pozycji znanych z Białostockiej Gastronomii PSS Społem i codziennie jest to liczba około stu propozycji przygotowywanych na świeżo, na miejscu. Wśród nich: dania mięsne, wege, fit, zupy, surówki, sałatki, desery i świeżo wyciskane soki warzywno-owocowe. Menu prezentowane jest na elektronicznych tablicach. Nowością jest elektroniczne menu w postaci zewnętrznego monitora w punkcie drive, który obsługuje sprzedaż dań dla kierowców, bez potrzeby wysiadania z auta. KEN to kolejny bar Białostockiej Gastronomii PSS Społem Białystok, w którym funkcjonuje obsługa w formie drive thru.

Bar na życzenie mieszkańców

Bar w tej lokalizacji powstał jako odpowiedź na liczne zapytania i wyraźnie zgłaszane nam oczekiwania klientów z osiedla TBS. – Przez ostatnie lata wpływało do nas mnóstwo próśb o zbudowanie baru przy istniejącym supermarkecie, a ponieważ wsłuchujemy się w głosy naszych klientów, postanowiliśmy spełnić ich oczekiwania. Zyskując możliwość dokupienia terenu bez dłuższego namysłu wygospodarowaliśmy środki na stworzenie nowego punktu gastro w tym miejscu. Budowaliśmy nasz obiekt jak przystało na tradycję, którą kultywujemy, z pomocą wyłącznie lokalnych firm i wykonawców – powiedział Janusz Kulesza, prezes Powszechnej Spółdzielni Spożywców Społem w Białymstoku.



KEN to kolejna inwestycja białostockiej spółdzielni Społem, która nie zwalnia tempa rozwoju mimo trwającej pandemii, wydaje rocznie na ten cel ponad 10mln zł. W planach są już kolejne obiekty handlowe i gastronomiczne oraz budowa centrum logistyczno-produkcyjnego.