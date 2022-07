Spółka Eurocash Franczyza: ile sklepów? jakie wyniki?

Ze sprawozdania spółki Eurocash Franczyza dowiadujemy się, że w całym 2021 r. ubyło łącznie 26 sklepów.

Działalność spółki Eurocash Franczyza obejmuje przede wszystkim prowadzenie sieci detalicznych sklepów spożywczych w oparciu o umowy franczyzowe zawarte pomiędzy spółką a podmiotami prowadzącymi sklepy w ramach sieci „Delikatesy Centrum”.

Jak rozwija się Eurocash Franczyza?

Spółka Eurocash Franczyza na koniec roku 2021 posiadała 1 519 (2020 roku 1 545) placówek franczyzowych oferujących produkty FMCG. Sklepy zrzeszone w sieci prowadzą sprzedaż przede wszystkim na terenie południowo-wschodniej Polski.

Wyniki finansowe Eurocash Franczyza za 2021 r.

Remodeling Delikatesów Centrum

Kilka dni temu Grupa Eurocash podała, że remodeling sieci Delikatesów Centrum objął już niemal 170 placówek (projekt wystartował w połowie 2021 r.). Remodelowane sklepy odnotowują wysoką dynamikę wzrostu w długim okresie – ponad 18 proc. rok do roku – i 8 proc. wzrost liczby transakcji. Wzrasta również udział paragonowy i wartościowy dla strategicznych kategorii świeżych, będących wizytówką Delikatesów Centrum (nabiał, mięso, warzywa i owoce, pieczywo).

– Jedną ze zmian wprowadzanych przez nas w ramach remodelingu placówek jest optymalizacja układu wnętrza, usprawniająca ścieżkę zakupową klienta. Na front sklepu przenieśliśmy strefę warzyw i owoców, a także dołączyliśmy do niej regał z bakaliami – w odpowiedzi na zmiany konsumpcji tej kategorii jako uzupełnienia zrównoważonej diety i zdrowej przekąski. W pilotażowych sklepach przełożyło się to na średnie wzrosty w kategorii bakalii w wysokości 26 proc. rok do roku. Wyniki mówią same za siebie, dlatego rozpoczynamy wdrażanie tego rozwiązania w kolejnych placówkach – powiedział Michał Groniewski, Dyrektor ds. Marki Własnej i Rozwoju Sklepów w sieci Delikatesy Centrum.