Spółka Grzegorza Krychowiaka dołącza do akcjonariuszy Bio Planet

- Mniejsza dynamika sprzedaży związana jest w dużej mierze z efektem „wysokiej bazy” rekordowo wzrostowego 2020 roku. Jednocześnie zmniejszył się zysk netto spółki, osiągając poziom 3,6 mln zł (wobec 5 mln zł zysku netto osiągniętego w poprzednim roku). Zysk netto zmniejszył się, więc o 28 proc. w stosunku do 2020 roku - tłumaczy w liście do akcjonariuszy Sylwester Strużyna, prezes zarządu Bio Planet.

Mniejszy zysk netto

Poprzez wypracowanie 3,6 mln zł zysku netto wartość zysku netto przypadającego na 1 akcję zmniejszyła się do poziomu 1,29 zł, wobec 1,78 zł zysku przypadającego na 1 akcję w 2020 roku. Wartość księgowa na 1 akcję zwiększyła się natomiast do poziomu 6,50 zł, tj. nastąpił wzrost o 9 proc. w stosunku do 5,96 zł wartości księgowej na 1 akcję na koniec 2020 roku.



W 2021 roku spółka zmniejszyła zysk netto w stosunku do 2020 roku przede wszystkim z powodu: niskiej dynamiki przychodów ze sprzedaży oraz nieco wyższemu wzrostowi kosztów działalności operacyjnej w stosunku do wzrostu przychodów ze sprzedaży.

Konsumenci w gorszych nastrojach

W ocenie zarządu Bio Planet w końcówce 2021 roku oraz w początkowych miesiącach 2022 roku pogorszeniu uległy nastroje konsumenckie w Polsce, które wpływają na chwilowe spowolnienie wzrostu popularności żywności ekologicznej.

- Niemniej rynek żywności bio w Polsce po ustabilizowaniu sytuacji geopolitycznej powinien wrócić na szybką ścieżkę wzrostu wpisującą się w ogólnoświatowy silny trend zwiększania spożycia certyfikowanej żywności ekologicznej. Rok 2021 przyniósł Bio Planet dalsze zwiększenie udziału produktów świeżych (świeże owoce i warzywa, nabiał, mięso i wędliny oraz inne produkty

chłodnicze) w strukturze sprzedaży oraz duży wzrost udziału sklepów internetowych w strukturze sprzedaży spółki (10,2 proc. w 2019 r.; 14,0 proc. w 2020 r. oraz 16,9 proc. w 2021 roku) - czytamy w liście do akcjonariuszy.

GK4 FOOD dołącza do porozumienia akcjonariuszy Bio Planet



Bio Planet S.A. otrzymała zawiadomienie o zmianie struktury i stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów w spółce. Stan posiadania akcji spółki przez Porozumienie Akcjonariuszy uległ zwiększeniu z poziomu 50,35 % do 60,35 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki. Do porozumienia akcjonariuszy dołączyła spółka GK4 FOOD kontrolowana przez Grzegorza Krychowiakaz 10% udziałem w kapitale zakładowym.

„Dołączenie do akcjonariatu Spółki GK Food to konsekwencja udziału w publicznej ofercie emisji akcji i wzmocnienie naszej pozycji. Rynek czeka teraz na realizację naszych założeń strategicznych, czyli budowę zakładu konfekcjonowania żywności ekologicznej. Parę dni temu, podpisaliśmy umowę z generalnym wykonawcą i prace ruszyły pełną parą zgodnie z planem. Na fali dalszego zaufania naszych akcjonariuszy jesteśmy gotowi do dalszego rozwijania firmy i wejścia na nowy poziom. Priorytet w najbliższym czasie to wykorzystanie nowych zakładów konfekcjonowania żywności i idący za nią wzrost skali działalności” – mówi Sylwester Strużyna, prezes zarządu Bio Planet S.A.



Bio Planet S.A. jest obecnie liderem wśród dostawców żywności ekologicznej w Polsce. Działalność spółki koncentruje się na konfekcjonowaniu oraz dystrybucji żywności ekologicznej. W ofercie posiada ok. 7 tys. indeksów.