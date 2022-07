Spółka Palikota chce mieć do końca lipca 20 sklepów Świeże

Sklepy Świeże należące do Tenczyńskiej Dystrybucji są lokalizowane w punktach, do których łatwo dotrzeć. Warszawskie Koszyki należące do firmy Globalworth to wyjątkowe miejsce na gastronomicznej mapie stolicy, cieszące się olbrzymim zainteresowaniem smakoszy ceniących wysoką jakość i wyszukane smaki.

Sklepy Świeże to minimalistyczna forma. Nie ma w nich zbędnej powierzchni, ani wyposażenia. Jeśli w danym dniu zabraknie danego gatunku piwa, następna dostawa jest dzień później.

Tenczynek Świeże podjął decyzję o rozbudowie sieci sklepów na terenie całej Polski. Do końca lipca powstanie łącznie 20 punktów (kolejnych 20 jest w procesie adaptacji i uzyskiwania koncesji), w tym te w Warszawie. Do już istniejących sklepów na Powiślu (CH Arkada), przy ulicy Kaliny Jędrusik na Żoliborzu oraz na Mokotowie ul. Postępu dołącza sklep w Hali Koszyki. Celem Tenczyńskiej Dystrybucji jest otwarcie do końca 2023 roku łącznie 100 sklepów Świeżego na terenie całej Polski.