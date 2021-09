Spółka z Grupy, do której należy Lidl i Kaufland znów przejmuje w Polsce

W 2011 roku Marguerite i SUEZ Polska połączyły siły w przetargu na realizację instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Poznaniu, pierwszego dużego projektu PPP w sektorze zagospodarowania odpadów w Polsce. Od 2017 roku, w którym rozpoczęła się eksploatacja, instalacja przetwarzała odpady komunalne z miasta Poznania i 8 innych gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej". Dzisiaj po 10 latach zaangażowania w projekt i po prawie 5 latach eksploatacji zakładu Marguerite sprzedaje swoje udziały w spółce wspólnikowi, PreZero Warszawa.

– ITPOK w Poznaniu to ważny projekt dla PreZero w Polsce. Dalszy rozwój rynku termicznego przekształcania odpadów w Polsce jest niezbędny na naszej drodze do gospodarki o obiegu zamkniętym, co doskonale wpisuje się w naszą misję. Traktujemy odpady jako wartościowe surowce wtórne, a dzięki naszym innowacyjnym rozwiązaniom minimalizujemy ilość odpadów, których nie można poddać recyklingowi. Właśnie dla tych odpadów, dla których recykling nie jest możliwy, musimy zapewnić rozwiązania przyjazne środowisku jednocześnie pozwalające nam ograniczyć ich składowanie – mówi Thomas Sroka prezes PreZero w Polsce.

Przeczytaj także: Kaufland korzysta z efektu synergii i wprowadza produkty przetworzone przez PreZero

PreZero jest częścią Grupy Schwarz, jednego z wiodących detalistów spożywczych w Niemczech i Europie, właściciela sieci Lidl i Kaufland.

Grupa PreZero obecna w Polsce od 2018 roku stale rozwija swoją działalność i po przejęciu spółek zajmujących się gospodarką odpadami i recyklingiem od SUEZ w czerwcu 2021 roku zatrudnia około 4000 osób w 48 lokalizacjach i zarządza 12 zakładami gospodarki odpadami, w tym zakładem Waste-to-Energy (ITPOK) w Poznaniu.