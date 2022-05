Spór o hiszpańskie ziemniaki z Biedronki. AgroUnia kontra Mama Ginekolog

W serii filmików opublikowanych kilka dni temu na TikToku celebrytki, Mama Ginekolog udaje się na zakupy do Biedronki, gdzie widać ją z ziemniakami z Hiszpanii. Zdaniem AgroUnii promocja takich zachowań w social mediach to uderzanie w polskich rolników.

AgroUnia kontra Mama Ginekolog

- Czy ci wszyscy celebryci już na głowę upadli?! Dla nas to sytuacja skandaliczna! Ciekawe, ile za taki sabotaż polskich rolników dostaje się pieniędzy? A może trzeba być po prostu wyjątkowo głupim? Jedno nie pozostawia wątpliwości: to wyjątkowo szkodliwe działanie wspierające monopolizacje rynku detalicznego. Sama wstawiła film, jak pakuje do swojego koszyka ziemniaki, które musiały pokonać tysiące kilometrów. Ciekawe jak duży ślad węglowy tworzą? No ale przecież o ekologii jedynie fajnie się mówi, a trudniej w ekologiczny sposób żyć. Co za hipokryzja tej celebrytki. (...) Ciekawe czy za ten film dostała jakieś pieniądze? Jeśli tak, to gdzie jest dopisek o współpracy z Biedronką? Tak niszczony i gnębiony jest polski rynek - napisano na Facebooku AgroUnii.

AgroUnia: Promujemy patriotyzm konsumencki

Mama Ginekolog postanowiła się domagać przeprosin, zaznaczając, że nawet nie kupiła wspomnianych ziemniaków. Co na to AgroUnia?

- To niebywałe, że organizacja społeczna ma być nakłaniania do przeprosin za to, że piętnuje złe nawyki zakupowe.Promujemy patriotyzm gospodarczy, walczymy o zmniejszenie śladu węglowego, smogu, walczymy o małe, rodzinne sklepy. Nie zgadzamy się na to by wielka #biedrona właziła nam wszystkim na głowę. I za to mamy przepraszać #mamaginekolog?? Za to, że głupie zachowania nazywamy głupim? Pamiętajcie! Kupujcie polskie. I nigdy za to nie przepraszajcie! - czytamy w kolejnym poście.

Kto ma rację?