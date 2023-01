Spór polityków z Biedronką w tle. Kto robi tam zakupy?

Radosław Sikorski przyznał, że chętnie robi zakupy w Biedronce. Do tego wyznania sprowokował go tweet Patryka Jakiego: "Pytacie o program PO? To 3xB. Bieda. Biedronka. Bundestag".