Spory o akcyzę. Jaka stawka byłaby sprawiedliwa?

Przedstawiciel branży spirytusowej przywołał liczby obrazujące sytuację alkoholi na polskim rynku. – Przeliczając na czysty alkohol, za 55 proc. całego rynku w Polsce odpowiada branża piwna, 38 proc. to branża spirytusowa – nie tylko wódka, ale też whisky, koniaki itp. Pozostałą część wypełnia wino – mówił Witold Włodarczyk.

– Gdy spojrzymy na to ze strony gospodarczej, to w strukturze akcyzy branża spirytusowa partycypuje w 69 proc., a piwo, które ma 55 proc. udziału w rynku, wpłaca tylko 28 proc. akcyzy. Akcyza płacona z butelki wódki wynosi 12,55 zł, podczas gdy w cenie przeciętnego piwa stanowi 49 groszy. Czyli akcyza w butelce wódki jest 25-krotnie wyższa, a powinna być 8-krotnie wyższa, zakładając, że w wódce jest 40 proc. alkoholu, a w piwie 5 proc. To pokazuje ogromną dysproporcję, dlatego jest miejsce na zmiany, wcale nie kosztem branży piwnej – dodał Włodarczyk. Podkreślił również, że ZPPPS wspiera podtrzymanie preferencyjnych stawek akcyzowych (50%) dla małych, rzemieślniczych browarów. – Piwa kraftowe zawierają wysoką zawartość ekstraktu, a niższą alkoholu, więc akcyza dla nich nie będzie wygórowana względem aktualnej. Natomiast ucierpieć na takiej zmianie mogą złej jakości piwa, które zawierają niski poziom ekstraktu i wysoki alkoholu – tłumaczył.

Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego, zwracał uwagę na ilość alkoholu spożywanego przez Polaków. – Dwa lata temu rocznie na jednego Polaka spożywane było 99,5 litra piwa, 8,3 litra napojów spirytusowych i 7 litrów wina. Z tego wynika, że przeciętny Polak wypija w piwie prawie 5,5 litra czystego alkoholu, 0,7 litra w winie i 3,2 litra w wyrobach spirytusowych. To oznacza, że przeciętny Polak wypija około 10 litrów czystego alkoholu rocznie, a w wynikach dominuje piwo. W sposób nieuzasadniony piwo jest zwolnione z danin, a przyczynia się do rozpijania Polaków – argumentował.