Spożywczy giganci podnoszą ceny. Co na to konsumenci?

Wychodzenie z pandemii jest procesem stopniowym. COVID-19 zatrzymał świat i wpłynął na ceny surowców i łańcuchy dostaw. Branża FMCG też odczuła skutki tych zawirowań i musiała dostosowywać się do sytuacji i oczekiwań konsumentów. W 2022 roku pandemia nie jest jednak największym światowym problemem. Przynajmniej nie bezpośrednio. Koronawirus obnażył jednak słabości światowych gospodarek - pełzająca inflacja nabrała rozpędu. Portfele konsumentów są coraz chudsze, ale ceny żywności rosną. I nic nie zapowiada końca tych podwyżek.

Nieunikniony wzrost cen

W ostatnim kwartale 2021 roku firma Danone odnotowała najsilniejszy wzrost sprzedaży od siedmiu lat. To nie przypadek, ponieważ od dawna ceny produktów nie rosły równie gwałtownie.

W ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku całkowite obroty Danone wzrosły o 10,9 proc. Wtedy też producent jogurtów wprowadził największe podwyżki cen od 2014 roku. - W 2022 roku koszty wzrosną od 10 do 15 proc., co sprawi, że dalszy wzrost cen będzie nieunikniony - powiedział dyrektor finansowy koncernu, Jürgen Esser.

Na podwyżki zdecydował się też koncern Nestlé. - Podnieśliśmy ceny w odpowiedzialny sposób i zauważyliśmy utrzymujący się popyt – stwierdził Mark Schneider, szef firmy.

Średnio na świecie koncern podniósł swoje ceny nieco o ponad 5 proc., przy czym najbardziej ucierpieli na tym konsumenci w obu Amerykach. W Ameryce Północnej ceny skoczyły o 8,5 proc., a w Ameryce Łacińskiej o 7,7 procent. Schneider ostrzegł przy tym, że Nestlé będzie nadal podnosić ceny, gdyż rosną koszty działalności.

Rosną koszty, są problemy z surowcami

Koszty produkcji Kraft Heinz wzrosły w ciągu ostatnich sześciu miesięcy kilkukrotnie. Największy wpływ na to miał wzrost cen: energii (prądu i gazu) – nawet do 800%, surowców (pomidory, oleje, mięso, fasola) - 30-70%, opakowań (szkło, metal i karton) – 40-80% .

- Brak dostaw z Ukrainy i oczekiwane zmniejszenie zbiorów w tym kraju w 2022 i 2023 roku znacznie ogranicza podaż koncentratu pomidorowego. Dodatkowo inflacja pomidora napędzana jest przez: wysokie koszty transportu zmniejszające opłacalność importu ze Stanów Zjednoczonych czy Ameryki Południowej, suszę w Hiszpani, gwałtowny skok popytu w czasie pandemii oraz niski poziom zapasów, rosnące koszty nawozów, energii, nasion, zmniejszanie areału upraw pomidorów na koncentrat na rzecz innych produktów pomidorowych – podała spółka.

Kraft Heinz przypomina, że Ukraina, Rosja i Białoruś są wiodącymi producentami szeregu surowców spożywczych. Oba rynki dostarczają również wiele komponentów o kluczowej roli w produkcji żywności. Około 20% światowych dostaw nawozów i półproduktów do ich wytwarzania pochodzi z Rosji i Białorusi. W 2021 r. blisko 10 proc. sprowadzonego do Polski żelaza i stali pochodziło z Ukrainy, a drugie tyle trafiało do nas z Rosji i Białorusi.

– Wzrost kosztów surowców i produkcji w 2022 nastąpił na niespotykaną skalę. W Kraft Heinz nie przekładamy wszystkich kosztów bezpośrednio na ceny. Część z nich jest przez nas absorbowana lub mitygowana przez optymalizację procesów fabrycznych, renegocjacje kontraktów, szukanie nowych dostawców i korzystanie ze skali negocjacji globalnych. Niestety w tym roku nawet najwięksi globalni dostawcy nie są w stanie utrzymać cen, które wcześniej były zakontraktowane. Aby zapewnić dostępność naszych produktów, jesteśmy wielokrotnie zmuszeni akceptować dużo wyższe niż wcześniej ceny surowców oraz opakowań – mówi Marta Pilczuk, dyrektor zarządzająca Kraft Heinz Polska.

Heineken korzysta ze wzrostu cen zbóż

Tymczasem Heineken, póki co, czerpie korzyści ze wzrostu cen zbóż. W poprzednim kwartale sprzedaż produktów koncernu wzrosła o ponad jedną trzecią w porównaniu z poprzednim rokiem, do prawie 7 mld euro. Wzrost wynikał w dużej mierze z podwyżek cen. Na całym świecie Heineken sprzedał tylko o 5,2% więcej piwa, a w porównaniu z 2019 r.ten wzrost wyniósł jedynie 2,8%. Nie wiadomo jeszcze jak decyzja o wyjściu z Rosji wpłynie na wyniki firmy.