Sprzeciw wobec rejestracji znaku Lody Ekipa przez krakowskiego biznesmena

Specjalne oświadczenie w sprawie znaku "Lody Ekipa" przekazał serwisowi firma Koral.

- Zapewniam, że jesteśmy jedynymi pełnoprawnymi (Ekipa i Koral) stronami do posługiwania się znakiem towarowym Lody Ekipa, (…) nasze kancelarie prawne mają absolutnie wszystko pod pełną kontrolą - informuje szef marketingu PPL Koral Piotr Gąsiorowski. - Mało tego, już teraz mamy bardzo ambitne plany co do rozwoju tego konceptu na przyszły sezon-już nie możemy się doczekać aby przedstawić te pomysły naszym konsumentom. Już bardzo niebawem będziemy odkrywać karty w tym temacie - zapowiada marketer.

Własny komunikat w kwestii praw do znaku "Lody Ekipa" opublikowała także Ekipa. Pojawiło się ono w tym tygodniu na stronie twórców na Facebooku. "Wydaje się oczywistym, że to współpraca Ekipy i spółki Koral rozpoczęta jeszcze w 2020 r. doprowadziła do sukcesu rynkowego jakim był launch lodów Ekipa w marcu 2021 r. Zgłoszenie znaku LODY EKIPA przez p. Hodurka miało miejsce pod koniec kwietnia 2021 r. tj. wtedy, gdy lody Ekipa były już niezwykle popularne na polskim rynku i były jednoznacznie wiązane przez klientelę z Ekipą i spółką Koral.(...)

