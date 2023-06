Sprzedają kawę w nietypowym opakowaniu. Inspiracją płyty winylowe

Pierwszy kawowy longplay

- Od wielu lat z Radiem Kampus robimy bardzo dużo dla budowania kultury kawy speciality w Polsce. Można powiedzieć, że po wielu wspólnych singlach przyszedł czas na kawowy longplay. Radio Kampus to fantastyczny partner do szalonych projektów najwyższej jakości. Bardzo się cieszymy, że łączą się one z audycją, w ramach której możemy wspólnie edukować i opowiedzieć o rynku kawy speciality. Mam poczucie, że obie strony nauczyły się czegoś o swojej profesji. Ten projekt jest bardzo bliski mojemu sercu bo zdążyliśmy się przez ten czas zaprzyjaźnić. Według mnie, to właśnie ta swoboda w relacjach pozwala stworzyć tak dobry produkt. - tłumaczy Wiktor Borowski.

Cafe Sztosy LP to ziarna pochodzące z Kolumbii, wybrane podczas wspólnego cuppingu dziennikarzy Radia Kampus i przedstawicieli palarni HAYB, zamknięte w nietypowej formie.

Kawa w nietypowym opakowaniu

Towarzysząca kawowemu wydawnictwu audycja Cafe Sztosy Robimy Robimy… jest skupiona na przedstawieniu całego procesu, jaki przechodzą ziarna kawy, zanim w formie napoju trafią do filiżanki - od wyboru właściwych ziaren po parzenie.

- Nasze radio jest napędzane kawą, możliwość wspólnego przygotowania takiego projektu od początku do końca to duża przyjemność zarówno dla nas, jak i naszych słuchaczy. Zwłaszcza, że oprócz solidnej dawki wiedzy o procesie powstawania naszego ulubionego napoju, mogą oni również spróbować rezultatów naszej współpracy. - podkreśla Wojtek Rodek z Radia Kampus.

Ziarna Cafe Sztosy LP, zostały zamknięte w niecodziennym opakowaniu. - Po singlach przyszedł wreszcie czas na płytę długogrającą - zgodnie podkreślają Wiktor Borowski oraz Wojtek Rodek, prezentując kawę zamkniętą w opakowaniu do tej pory przeznaczonym dla winyli. Szatę graficzną longplaya zaprojektował Jacek Walesiak, uznany artysta wizualny, wielokrotnie nagradzany autor okładek płyt wielu polskich artystów.

Audycja Cafe Sztosy Robimy Robimy jest emitowana w czerwcowe wtorki (po 16:30) i czwartki (po 8:30) na 97,1 FM. Kawę Cafe Same Sztosy LP będzie można nabyć tutaj - Oficjalna premiera ziaren 23 czerwca.