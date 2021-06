Sprzedaż Bio Planet lekko w górę

Sprzedaż spółki Bio Planet za maj 2021 r. osiągnęła wartość 17 mln złotych, co stanowi 1,8 % wzrostu w stosunku do sprzedaży za miesiąc maj 2020 r., która wyniosła 16,7 mln zł.

W maju spółka wprowadziła około 140 nowych produktów do oferty. Większość nowości to produkty dostawców od lat współpracujących z Bio Planet. Z nowych produktów wprowadzono do oferty m. in. rzemieślnicze lody marki Kosmos oraz dwie nowości pod marką własną Bio Planet.

Ponadto firma uzyskała nowy certyfikat ekologiczny nr PL-EKO-07-07904 dla następujących rodzajów działalności: przetwórstwo, obrót, import. Certyfikat wydany jest na podstawie art. 29 ust. 1 Rozp. WE nr 834/2007. Jednostka wydająca Agro Bio Test Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Termin ważności certyfikatu do 31.05.2022 r.