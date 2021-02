Sprzedaż czekolad Wawelu wspierana konkursem

fot. Wawel

MINIczekolady z Wawelu z nadzieniem przez najbliższe 3 miesiące wspierać będzie “Konkurs Dobrze Nadziany” oraz intensywna kampania promocyjna.

Od 15 lutego do 16 maja na miłośników w “Konkursie Dobrze Nadziany” co tydzień do wygrania są trzy nagrody po 500 zł, co miesiąc trzy odkurzacze automatyczne Xiaomi, natomiast nagrodą główną jest samochód Hyundai i20. Należy kupić MINIczekoladę Wawel, zarejestrować paragon i dokończyć zdanie: “Smak MINIczekolad Wawel lubię za…”. Więcej informacji i regulamin konkursowy znaleźć można na stronie: www.konkurswawel.pl.

Promocję wspiera dodatkowo intensywna kampania w kanale Digital. Zaplanowano też działania PR oraz intensywne wsparcie w punktach sprzedaży poprzez ekspozycję i materiały POS.