Sprzedaż detaliczna pod wpływem wojny

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS dynamika nominalnej sprzedaży detalicznej w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w lutym do 16,5% r/r wobec 20,0% w styczniu, kształtując się na poziomie zbliżonym do konsensusu rynkowego (16,7%) i poniżej naszej prognozy (17,4%).

Sprzedaż detaliczna liczona w cenach stałych zwiększyła się w lutym o 8,1% r/r wobec wzrostu o 10,6% w styczniu.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych sprzedaż detaliczna w cenach stałych zwiększyła się w lutym o 1,4% m/m.

Mimo, iż wojna w Ukrainie wybuchła dopiero pod koniec miesiąca (24 lutego), to miała ona istotny wpływ na strukturę sprzedaży detalicznej w lutym. Przyczyniła się ona do silnego wzrostu sprzedaży paliw w cenach stałych (22,1% r/r w lutym wobec -2,2% w styczniu). Dokonywanie zakupów żywności na zapas i w celu pomocy uchodźcom przyczyniło się do zwiększenia dynamiki sprzedaży detalicznej w kategorii „żywność, napoje i wyroby tytoniowe” (6,6% r/r wobec 3,6% w styczniu). Ponadto, podwyższona niepewność związana z dalszym przebiegiem wojny w Ukrainie oddziaływała w kierunku ograniczenia zakupów dóbr trwałego użytku, co odzwierciedla spadek dynamiki sprzedaży w kategoriach „pojazdy samochodowe, motocykle i części” (-20,0% r/r w lutym wobec -13,1% w styczniu) i „meble, RTV, AGD” (-4,4% r/r wobec -0,1% r/r).

W marcu już nie kupujemy na zapas

- Uważamy, ze motyw dokonywania zakupów żywności i paliw na zapas wyraźnie osłabł w marcu. Z drugiej strony, dodatkowy popyt związany z napływem Ukraińców do Polski będzie czynnikiem stanowiącym trwałe wsparcie dla obrotów w handlu detalicznym. Czynnikiem ograniczającym sprzedaż będzie natomiast wysoka (i rosnąca) inflacja ograniczająca realną siłę nabywczą konsumentów. Naszym zdaniem, wypadkową tych czynników będzie lekkie spowolnienie sprzedaży detalicznej w marcu. Nadal uważamy, że powstałe w okresie pandemii wymuszone oszczędności pozostają istotnym źródłem finansowania wydatków gospodarstw domowych. Dzisiejsze dane nie zmieniają naszej prognozy, zgodnie z którą dynamika konsumpcji obniży się do 7,3% r/r w I kw. wobec 7,9% w IV kw. 2021 r. - mówi Krystian Jaworski, Starszy Ekonomista Credit Agricole Bank Polska.

Korekta w budownictwie