Sprzedaż detaliczna w maju wzrosła o 13,9 proc. rdr

Maj przywrócił optymizm wśród konsumentów, fot. Shutterstock

Sprzedażdetaliczna1w cenachstałychwmaju2021r. była wyższa niż przed rokiem o13,9% (wobecspadkuo7,7% wmaju2020r.). W porównaniu zkwietniem2021r. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o8,2%. W okresie styczeń-maj22021r. sprzedaż wzrosła r/r o7,9% (wobec spadku o 6,2% w2020r.) - podał Główny Urząd Statystyczny.

W maju największy wzrost sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem 2020r.odnotowały podmioty handlujące pojazdami samochodowymi, motocyklami, częściami (o 51,2% wobec spadku o 34,0% przed rokiem). Wyższą sprzedaż niż sprzedaż „ogółem” zaobserwowano również w grupach:„tekstylia, odzież, obuwie” (o46,1%)oraz „farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny” (o 18,5%). W maju w porównaniu z kwietniem br.odnotowano spadek wartości sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących (o7,8%). Udział tej sprzedaży zmniejszył się z10,8% w kwietniubr. do 9,1% w maju br. Spadek udziału sprzedaży przez Internet zaobserwowano w większości grup przy czym znaczny wykazały przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grupy„tekstylia, odzież, obuwie”(z47,2% przed miesiącem do 21,3%), a także podmioty z grup „prasa,książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (odpowiednio z32,6% do 20,7%) oraz„meble, rtv, agd”(z27,5%do 18,3%).

- Maj przywrócił optymizm wśród konsumentów. Miejmy nadzieję, że to trend, który z nami pozostanie również w miesiącach letnich. Maj br. przyniósł wzrost konsumpcji w ujęciu rocznym i miesięcznym. Solidna dynamika roczna to podobnie jak w marcu i kwietniu wynik niskiej bazy z roku poprzedniego, kiedy został wprowadzony stan epidemii w Polsce, ale nie tylko. Niezależnie od efektu bazy, odczyt sprzedaży detalicznej, a szczególnie jej wzrost w stosunku do kwietnia br., budzi optymizm i nadzieję na poprawę w sektorze handlu detalicznego. Majówka, wzrost mobilności konsumentów oraz ożywienie aktywności ekonomicznej wynikające ze zniesienia restrykcji pomogły w osiągnięciu tak dobrego wyniku. Nie bez znaczenia jest też stale rosnąca liczba ozdrowieńców i osób zaszczepionych w populacji. Opublikowany w dniu dzisiejszym przez GUS poziom konsumpcji wskazuje na jej wzrost o 13,9 proc. w ujęciu rocznym oraz 9,2 proc. w stosunku do kwietnia 2021 - komentuje Magdalena Szlezyngier, menedżer ds. klientów strategicznych z DNB Bank Polska.