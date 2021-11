Sprzedaż detaliczna wzrosła o 6,9 proc. rdr. Co na to eksperci?

Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w październiku rdr o 6,4 proc. i spadek mdm o 2,8 proc.

W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 12,0 proc. rdr.

Udział sprzedaży przez internet wyniósł 8,4 proc., czyli tyle samo co na koniec września.

Poniżej najnowsze dane komentują eksperci z Unity Group, Opontia i

Insightland.

Sebastian Błaszkiewicz, dyrektor sprzedaży Unity Group:

Październikowe wyniki dot. stanu handlu są zgodne z naszymi

przewidywaniami, bo kupujący w ubiegłym miesiącu zaparkowali zakupy

online i czekali na listopadowe promocje. Październik nie pobił

ostatniego wyniku dot. udziału e-handlu, utrzymał wynik na poziomie

8,4%. Na stabilność sprzedaży online oraz pozycję e-commerce’u

wpływ ma przede wszystkim coraz większa konkurencja marketplace’ów

(Allegro, Amazon, Shopee, Ali Express). Giganci prześcigają się

nawzajem coraz to nowymi promocjami. Te działania pobudzają rozwój

rynku i korzystnie wpływają na oferty kierowane bezpośrednio do

sprzedawców.

Klienci oczekują coraz szybszych dostaw, a na rynku wygrywają ci

sprzedający, zapewniający wysoką dostępność towarów i atrakcyjne

koszty dostawy.

Obserwuję, że sukces w e-sprzedaży odnotowują sprzedający, którzy

na wielu płaszczyznach przygotowali swoje sklepy do zakupowego szturmu.

Jednak optymalizacja procesów wokół sprzedaży wiąże się już nie

tylko z przeniesieniem biznesu do online, jak to było na początku

pandemii, ale przede wszystkim z umiejętnością integracji kolejno

wprowadzanych systemów. Połączenie ich w taki sposób, aby ze sobą

„rozmawiały”, sprawia, że sprzedający są w stanie zapanować nad

wieloma wątkami dot. sprzedaży równocześnie. To ogromne ułatwienie

przy prowadzeniu biznesu, zwłaszcza w kontekście silnego trendu

budowania wartości w obszarze omnichannel w miejsce multichannel.