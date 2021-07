Sprzedaż Empiku spadła o 11 proc. Otwarto 14 nowych sklepów

fot, Empik

Przychody Empik spadły w 2020 w porównaniu do roku poprzedniego o 11 % z 1,7 mld zł do 1,5 mld zł w 2020 roku. Spadek sprzedaży spowodowany okresami lockdownu miał dominujący efekt na ostateczny wynik. Dodatkowo część sklepów Empik była zamknięta przez dłuższy okres niż obowiązywanie ograniczeń w handlu ze względu na odstąpienie od umów najmu.

W 2020 roku Empik podjął decyzję o zakończeniu działalności sieci księgarni Mole Mole oraz wypowiedzeniu 42 umowy najmu. Ostatecznie zamknięto jedynie 7 lokalizacji. Jednocześnie dla większości pozostałych lokalizacji rozpoczęto negocjacje poziomu czynszów w okresie lockdown i w kolejnych miesiącach. Łączne oszczędności kosztowe osiągnięte w ciągu roku przekroczyły 50 mln.

14 kwietnia 2020 została zawarta umowa sprzedaży akcji, na podstawie której Empik nabył 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Polski Dom Książki S.A. a 3 sierpnia 2020 została zawarta umowa sprzedaży udziałów, na podstawie której Empik sprzedał 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Mole Mole.

W tym samym czasie spółka podjęła szereg działań mających na celu rozwój sprzedaży omnichannel, e-commerce oraz digital: w tym zwiększenie ilości kas samoobsługowych będących dostępnych w prawie 100 salonach oraz wprowadzenie usługi Premium Pay&Go w 50 salonach, umożliwiającej klientom płatność za zakupy bezpośrednio w aplikacji mobilnej (mobile selfcheckout), usługę ekspresowej rezerwacji i odbioru w czasie poniżej 2h.

Jednocześnie otwarto 14 nowych sklepów, z których większość w retail parkach w mniejszych ośrodkach miejskich, w których nie było do tej pory salonów Empik. W 2021 spółka planuje przyśpieszyć ekspansje otwierając 30 nowych lokalizacji, w tym lokalizacji ulicznych w formacie convenience. W obszarze działalności retail, Empik kontynuował w 2020 roku rozwój sieci sklepów papierniczo-zabawkowych Papiernik by Empik, otwierając 6 nowych lokalizacji. Format ten odnotował wysokie dwucyfrowe wzrosty sprzedaży we wszystkich kategoriach i z sukcesem rozwija swój zasięg.

W okresie kwiecień – maj wzrost sprzedaży platformy empik.com wyniósł ok. 70%, a wzrost samej sprzedaży marketplace sięgał 110%.

W związku z dynamicznym rozwojem działalności online i digital liczba pracowników i współpracowników w tych obszarach oraz powiązanych obszarach technologicznych wzrosła o ponad 40 osób.