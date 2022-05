Sprzedaż Henkel wzrosła do 5,3 mld euro

Wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy w ujęciu organicznym o 7,1%, do około 5,3 mld euro; nominalnie +6,1%:

Sektor Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) z dwucyfrowym wzrostem sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 10,7%; nominalnie +11,6%

Sektor Beauty Care (kosmetyki) z niewielkim spadkiem sprzedaży w ujęciu organicznym o 1,2%; nominalnie -3,5%, w związku z realizacją zaplanowanych działań optymalizujących portfolio produktów

Sektor Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) z bardzo dużym wzrostem sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 4,9%; nominalnie +2,2%

– Doskonałe wyniki sprzedaży stanowią potwierdzenie skuteczności naszej koncepcji rozwoju, lecz również ogromnego zaangażowania pracowników firmy na całym świecie, którym należą się z naszej strony podziękowania – powiedział Carsten Knobel, prezes zarządu Henkel.

– Jednak już od początku roku mamy do czynienia z dramatycznym pogorszeniem warunków otoczenia makroekonomicznego. Negatywne skutki globalnego kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa oraz wyjątkowo napiętej sytuacji na rynkach surowcowych i w ramach globalnych łańcuchów dostaw spotęgowane zostały dodatkowo wybuchem wojny w Ukrainie. Pomimo tych wyjątkowo trudnych okoliczności, konsekwentnie realizujemy strategię ukierunkowanego rozwoju. Nasz sektor Adhesive Technologies zajmuje pozycję globalnego lidera rynku, który oferuje innowacyjne rozwiązania dla wielu kluczowych branż, koncentrując się na trendach przyszłości, takich jak mobilność, łączność czy zrównoważony rozwój. Dzięki połączeniu konsumenckich sektorów Laundry & Home Care oraz Beauty Care stworzymy zintegrowaną platformę wieloproduktową Henkel Consumer Brands o przychodach ze sprzedaży rzędu 10 mld euro. Przyszły sektor marek konsumenckich Henkel ma powstać najpóźniej na początku 2023 r., zapewniając nam dalsze możliwości optymalizacji działania i takiego kształtowania portfolio produktów, które przełoży się na szybsze tempo wzrostu i osiąganie wyższej marży – wyjaśnia Carsten Knobel.

Motorem wzrostu sektor biznesowy Adhesive Technologies

Głównym motorem wzrostu wartości sprzedaży w pierwszym kwartale 2022 r. był sektor biznesowy Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu), gdzie wzrost w ujęciu organicznym osiągnął wartość dwucyfrową na poziomie 10,7%, do czego przyczyniły się wszystkie obszary jego działalności.

W sektorze Beauty Care (kosmetyki) organiczny wzrost sprzedaży w pierwszym kwartale roku był nieznacznie ujemny i wyniósł -1,2%. W segmencie produktów dla klientów profesjonalnych odnotowano dwucyfrowy wzrost, natomiast w przypadku asortymentu przeznaczonego dla konsumentów indywidualnych wyniki sprzedaży, zgodnie z przewidywaniami, ukształtowały się poniżej poziomu z poprzedniego roku, przede wszystkim na skutek wdrożenia zapowiedzianych na 2022 r. działań optymalizujących portfolio produktów.

Sektor biznesowy Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) odnotował bardzo duży wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym (na poziomie 4,9%), do którego przyczyniła się istotnie wyższa wartość sprzedaży środków piorących. Z kolei dynamika sprzedaży środków czystości w ujęciu organicznym okazała się w pierwszym kwartale roku nieznacznie ujemna.

Analiza wyników sprzedaży według regionów geograficznych wskazuje, że znaczny wzrost nastąpił przede wszystkim na rynkach wschodzących. Duży organiczny wzrost sprzedaży odnotowano również na rynkach rozwiniętych.

Odnosząc się do kolejnych miesięcy 2022 r., Carsten Knobel powiedział:

– Niepewność i zmienność dominujące w naszym otoczeniu biznesowym spotęgował dodatkowo wybuch wojny w Ukrainie, który spowodował kolejny skokowy wzrost cen surowców i usług logistycznych. Ponadto, pod wpływem wydarzeń związanych ze zbrojną agresją przeciwko Ukrainie, w połowie kwietnia podjęliśmy decyzję o wyjściu firmy Henkel z Rosji. Zapowiedzieliśmy również wycofanie się z rynku białoruskiego. Wpływ podjętych przez nas kroków na wartość sprzedaży sięgnie około 1 mld euro w skali roku, a zatrudnienie zmniejszy się o ponad 2500 osób. W związku z tymi wydarzeniami spodziewamy się znacznie silniejszej presji na nasze zyski przez pozostałą część roku w porównaniu z oczekiwaniami, jakie mieliśmy jeszcze w styczniu. Dlatego pod koniec kwietnia odpowiednio zaktualizowaliśmy naszą prognozę finansową na cały rok.

Henkel przewiduje obecnie, że w roku obrotowym 2022 wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie całej Grupy wyniesie od 3,5% do 5,5%. Prognozowany przedział skorygowanej rentowności sprzedaży (marży EBIT) wyniesie od 9,0% do 11,0%. W przypadku skorygowanego zysku na akcję uprzywilejowaną (EPS) przy założeniu stałych kursów wymiany Henkel prognozuje obecnie spadek rzędu 15% do 35%.

Wyniki sprzedaży Grupy

Wartość sprzedaży Grupy w pierwszym kwartale 2022 r. wzrosła nominalnie o 6,1%, z 4,968 mld euro w pierwszym kwartale 2021 r. do 5,271 mld euro. W ujęciu organicznym (tj., po korekcie o wpływ różnic kursowych oraz transakcji przejęć/zbycia aktywów) przychody ze sprzedaży wzrosły o 7,1%. Za tak znaczny wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy odpowiada głównie czynnik cenowy. Transakcje przejęć i zbycia aktywów obniżyły wynik sprzedaży o 1,1%. Na skutek korzystnych zmian kursów wymiany walut przychody ze sprzedaży nieznacznie wzrosły (0,2%).

W pierwszym kwartale na rynkach wschodzących odnotowano dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym, na poziomie 11,4%. Wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym na rynkach rozwiniętych był istotny i ukształtował się na poziomie 3,1%. O ile w regionie Europy Zachodniej odnotowano niewielki spadek przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym rok do roku wynoszący 0,4%, o tyle w Europie Wschodniej przychody ze sprzedaży wzrosły aż o 21,0%. Organiczny wzrost sprzedaży w regionie Afryki i Bliskiego Wschodu wyniósł w pierwszym kwartale 2022 r. 1,4%. Zdołano również zwiększyć wartość przychodów ze sprzedaży w regionie Ameryki Północnej o 6,6%. Wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym w Ameryce Łacińskiej oraz w regionie Azji i Pacyfiku wyniósł odpowiednio 15,2% i 5,3%.