Sprzedaż LfL Grupy Muszkieterów w I półroczu wyższa o 9,5 proc.

Przez pierwsze sześć miesięcy bieżącego roku Grupa Muszkieterów wypracowała obroty na poziomie 4,2 mld zł. Oznacza to wzrost o 430 mln zł (11,5 proc.) w porównaniu do tego samego okresu w 2020 r. Sprzedaż na sklepach porównywalnych (like-for-like) zwiększyła się o ponad 9,5 proc. w stosunku do tego samego okresu w roku poprzednim.

– Wyniki potwierdzają mocne fundamenty biznesowe obydwu sieci zarządzanych przez Grupę – Intermarché i Bricomarché. Jednak podchodzimy do nich z ostrożnością, mając na uwadze, iż od marca zeszłego roku nasza baza była mocno obciążona przez pandemię COVID-19, której skutki, choć w mniejszym stopniu, nadal są odczuwalne. Mamy nadzieję, że wysoka dynamika wzrostu sprzedaży, obserwowana w sklepach Bricomarché w okresie pierwszego półrocza, będzie nadal się utrzymywać. Dwucyfrowe wzrosty sieci Intermarché wypracowane w ostatnim kwartale są wynikiem stopniowego powrotu do równowagi rynkowej w zakresie rozwoju poszczególnych segmentów. Ponadto Intermarché cały czas czerpie wymierne korzyści z procesu transformacji rozpoczętego 3 lata temu – mówi Marc Dherment, dyrektor generalny Grupy Muszkieterów w Polsce.

Dalszy rozwój usług e-commerce

W pierwszej połowie bieżącego roku sieć Intermarché otworzyła trzy nowe sklepy w koncepcie Power – w Poznaniu, Piekarach Śląskich i Miliczu. Przeprowadziła również modernizację trzech już istniejących obiektów i obecnie są one dostępne dla klientów w nowym koncepcie w Śremie, Szczecinku i Oleśnicy. Dla klientów oznacza to m.in. poszerzoną ofertę produktów świeżych, bio, fit i dań gotowych, nowy, intuicyjny układ sklepu oraz dłuższe taśmy kasowe. Dodatkowo sieć uruchomiła dwie nowe stacje paliw w formule light (oba punkty znajdują się w sąsiedztwie sklepów Bricomarché) oraz dwa nowe punkty Intermarché Drive, które umożliwiają zamawianie produktów przez Internet i ich odbiór w specjalnie wyznaczonej do tego strefie.

Pierwsze półrocze br. było także intensywne dla sieci Bricomarché. Otwarto dwa nowe sklepy – w Tomaszowie Mazowieckim i Miliczu oraz 34 nowe Bricomaty, czyli autorskie boksy do bezkontaktowego odbioru zamawianych towarów. Istotnym wydarzeniem w pierwszym kwartale br. było również rozpoczęcie nowej kampanii marki. Wraz z nią zmieniła się misja sieci, która obecnie brzmi „Dom to nasza wspólna pasja”.

– Druga połowa 2021 roku będzie dla nas równie intensywna pod względem dalszego rozwoju usług z zakresu e-commerce, otwierania nowych lokalizacji w ramach obydwu sieci oraz realizacji ambitnego planu modernizacji istniejących obiektów. O Ile jest za wcześnie, by prognozować wyniki w skali całego roku, jesteśmy optymistycznie nastawieni odnośnie dalszego wzrostu obrotów obydwu szyldów – Intermarché i Bricomarché – podkreśla Marc Dherment.

Grupa Muszkieterów, największa sieć franczyzowa w kategorii supermarketów spożywczych i typu „dom i ogród” w Polsce. W 2020 roku obroty Grupy Muszkieterów wyniosły blisko 7,8 mld zł.