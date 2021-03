Sprzedaż "małpek" w małych sklepach spadła aż o 20 proc.

Cała kategoria wódek notuje niższą sprzedaż niż przed rokiem, fot. shutterstock

W styczniu i lutym br. sprzedaż "małpek" spadła w małych sklepach o ok. 20 proc. rdr - wynika z danych CMR. Ze względu na spadającą sprzedaż, cała kategoria wódek notuje niższą sprzedaż niż przed rokiem.

Jak przypomniało Centrum Monitorowania Rynku, wraz z początkiem 2021 r. w życie wszedł podatek na napoje słodzone uzależniony od zawartości cukru, a także na napoje alkoholowe o pojemności do 300 ml, uzależniony od zawartości alkoholu.

Wzrosty cen

Według CRM, podatkowa opłata alkoholowa dotyka w głównej mierze rynku wódki, dla którego sprzedaż butelek o małych pojemnościach jest bardzo istotna. W sklepach małoformatowych, pojemności 90/100ml oraz 200ml odpowiadają za ok. 75 proc. wolumenu sprzedaży wódek smakowych oraz ok. 30 proc. wódek czystych.

Z analizy Centrum wynika, że już w pierwszych tygodniach nowego roku widoczne były wzrosty cen wódek ze względu na nowy podatek.

Jeszcze pod koniec zeszłego roku klienci małych sklepów mogli nabyć 90/100ml wódki smakowej średnio w cenie 6 zł i 200ml za około 12 zł. Natomiast w lutym 2021 średnie ceny sięgają już odpowiednio 7 zł i 13,70 zł. Z kolei średnie ceny małpek czystych w ostatnich miesiącach zeszłego roku kształtowały się na poziomie 5,70 zł za 90/100ml oraz ok. 11,20 zł za 200ml, a w ostatnim miesiącu ceny te wzrosły odpowiednio do 6,80 zł i 13,50 zł - czytamy.

W ocenie analityków CRM, duże podwyżki cenowe powodują, że małe pojemności stały się mniej korzystne cenowo w stosunku do dużych butelek wódki. CMR podaje, że średnia cena półlitrowej wódki czystej to ok. 24 zł, a smakowej niecałe 27 zł. Zatem przed wprowadzeniem nowego podatku w przeliczeniu na litr małe pojemności były droższe o 10-15 zł w stosunku do butelek 0,5l. Natomiast po podwyżkach cenowych różnica ta wynosi już 20 zł, a dla niektórych wariantów sięga nawet 30 zł.

Według CRM zmiany cenowe mają bardzo istotny wpływ na sprzedaż małych pojemności wódki. W styczniu i lutym br. ilość sprzedawanych "małpek" w małych sklepach była o ok. 20 proc. niższa w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Nie większe spadki odnotowano w przypadku wódek czystych, gdzie sprzedaż zarówno 90/100ml jak i 200ml spada rok do roku o ponad 20 proc. W przypadku wódek smakowych najmniejsze pojemności raportują podobne spadki, jednakże "dwusetki" zaliczyły płytszy spadek sprzedaży o "jedyne" 8 proc. - podano.

Jak wskazują analitycy, różnice w wartości sprzedaży nie są aż tak duże, jak wolumeny, ze względu na wyższą cenę. Tym samym wartość sprzedaży czystych małpek w styczniu-lutym 2021 w stosunku do zeszłego roku była niższa o około 8 proc., a smakowych o około 4 proc.