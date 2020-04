Sprzedaż paliw spadła o 12,5 proc. rdr. Zwłaszcza w miastach

W wyniku wprowadzonych obostrzeń średnie spadki sprzedaży paliw, według danych GUS za marzec, wynoszą 12,5% r/r. - Widzimy wyraźne rozróżnienie między stacjami miejskimi, a tymi położonymi w mniejszych miejscowościach. Większe spadki zdarzają się w dużych ośrodkach, czyli tam, gdzie bardziej popularna i możliwa jest praca zdalna. Weszliśmy też w okres większej aktywności pracowników sektora rolnego, co zauważamy na stacjach paliw zlokalizowanych poza dużymi ośrodkami - komentuje Filip Puchalski, dyrektor ds. operacyjnych MOYA, członek zarządu Anwim S.A.

- Jeżeli chodzi o produkty pozapaliwowe, w ramach branży odczuliśmy spadki w sprzedaży gastronomii. Ludzie mniej się przemieszczają, a będąc na stacji paliw, starają się jak najszybciej zrealizować płatność za paliwo, by nie przebywać w obiekcie dłużej, niż jest to absolutnie konieczne. Widzimy, że asortyment produktów gastronomicznych na stacjach większości sieci w Polsce został znacznie zredukowany - wskazuje dyrektor sieci Moya.

W przypadku sprzedaży sklepowej zanotowaliśmy 20% wzrost r/r. Jest to związane m.in. z wprowadzeniem do oferty asortymentu środków ochronnych, czyli płynów, żeli odkażających, maseczek higienicznych czy jednorazowych rękawiczek. Drugim czynnikiem generującym wzrosty może być ładna pogoda, która sprzyja kupowaniu przez klientów choćby napojów.

Niskie ceny paliw nie pobudzają wolumenów, ponieważ ograniczenia w poruszaniu są wciąż obowiązujące, a ludzie praktykują pracę zdalną. Obserwujemy, że popyt na paliwa wciąż jest niski. Natomiast korzystne ceny hurtowe pozwalają poszczególnym stacjom nieco zrekompensować straty wynikające z niskich obrotów.

Spodziewamy się, że plan odmrażania gospodarki z czasem będzie pobudzał sprzedaż na stacjach paliw. Od ok. dwóch tygodni obroty są na stałym poziomie. Wierzymy, że w okolicach lipca zaczniemy odbudowywać sprzedaż. Jeśli jesienią nie będzie silnego nawrotu epidemii w kraju, do końca roku spodziewamy się wrócić do punktu wyjściowego. Sądzimy także, że w nadchodzące wakacje znacznie mniej osób zdecyduje się na wyjazdy zagraniczne, spędzając swoje urlopy w kraju. Ten fakt może być dodatkowym czynnikiem poprawiającym wyniki sprzedaży. Jako Anwim S.A. realizujemy swoją długoterminową strategię rozwoju, działamy zgodnie z przyjętymi planami - zapewnia Filip Puchalski.