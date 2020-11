Sprzedaż w małych sklepach: mniej napojów i batonów, więcej mąki

Jak wynika z danych CMR, w październiku 2020 r. łączna liczba transakcji w sklepach małoformatowych do 300 mkw. była o 18 proc. niższa niż rok wcześniej, a ich obroty spadły o 1,8%. W porównaniu z wrześniem liczba klientów obniżyła się o 10%, natomiast wartość sprzedaży o 1,6%.

W 2019 r. październik był wyjątkowo ciepły i słoneczny, dlatego w ujęciu rdr w tym roku w odnotowano spadki sprzedaży napojów (wydatki na wodę spadły o 16%), piwa (liczba sprzedanych opakowań piwa była o 10% mniejsza niż przed rokiem) czy lodów.

W październiku klienci sklepów małoformatowych częściej niż przed rokiem sięgali produkty suche i o dłuższym terminie przydatności, ale wzrosty ich sprzedaży nie były już tak imponujące jak marcu i kwietniu 2020 r., czyli na początku epidemii. W październiku 2020 r. wartość sprzedaży mąki w sklepach małoformatowych była o 23% wyższa niż w analogicznym miesiącu rok wcześniej, wydatki na mrożone dania gotowe zwiększyły się o 10%, natomiast makron, ryż czy olej odnotowały już tylko kilkuprocentowe wzrosty.

Jak wynika z danych CMR, w drugiej fali klienci na zakupy na zapas chętniej chodzą do większych placówek, dla których wprowadzone w październiku limity klientów nie są aż tak uciążliwe jak te, które obowiązywały w pierwszej fali pandemii. W efekcie w supermarketach 301-2500 m2 w październiku wartość sprzedaży oleju była o prawie 30% wyższa niż przed rokiem, natomiast wydatki na makaron czy papier toaletowy zwiększyły się o kilkanaście procent.

Nauka zdalna przekłada się na mniejsze zapotrzebowanie napoje w małych opakowaniach, słodycze impulsowe i inne drobne przekąski. W październiku 2020 klienci sklepów małoformatowych wydali na batony czekoladowe o 12% mniej niż przed rokiem, a wartość sprzedaży musów owocowych była o 13% niższa niż w październiku 2020 r. i o 18% niższa niż we wrześniu 2020 r., kiedy jeszcze wszyscy uczniowie chodzili do szkoły.

Tradycyjnie końcówka października to czas kiedy na paragonach wyraźnie widać zbliżający się dzień Wszystkich Świętych. W tym roku święto to miało inny niż zwykle charakter, co znalazło odzwierciedlenie w zakupach. W październiku 2020 r. wartość sprzedaży zniczy w sklepach małoformatowych była o prawie 30% niższa niż przed rokiem. W ostatnim tygodniu października mniej niż przed rokiem sprzedało się również produktów, kupowanych z myślą o spotkaniach w rodzinnym gronie, takich jak dodatki do ciast i margaryny, warzywa w puszkach czy wódki w dużych opakowaniach.

W październiku 2020 r. klienci sklepów małoformatowych wydawali na zakupy średnio 18,42 zł, czyli aż o 20% więcej niż rok wcześniej. W dużej mierze przyczynił się do tego wzrost cen, ale duże znaczenie miała też zmiana zwyczajów zakupowych związana z epidemią koronawirusa – zakupy są obecnie rzadsze, ale większe niż kiedyś. Jak wynika z danych CMR, w październiku 2020 r. średnia liczba opakowań w koszyku była o 10% wyższa niż przed rokiem.

*Sklepy małoformatowe do 300 m kw. obejmują: małe sklepy spożywcze do 40 m kw., średnie sklepy spożywcze 41-100 m kw., duże sklepy spożywcze 101-300 m kw. oraz specjalistyczne sklepy alkoholowe.